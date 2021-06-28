Технокоролю 50: які компанії Ілона Маска наближують майбутнє вже сьогодні

28 червня Ілону Маску виповнюється 50 років. Як Ілон Маск виріс з любителя комп'ютерних ігор до інженера орбітальних ракета та електрокарів. Техно 24 вирішило пригадати визначні моменти з життя мільярдера та винахідника.

Народився Ілон Маск у 1971 року в Преторії – столиці ПАР. Батько Ілона, Еррол Маск, став мільйонером вже до 30 років. Він керував успішним будівельним бізнесом, зводив офісні будівлі, торгові комплекси, житлові райони і навіть військові об'єкти, а в середині 1980-х придбав частку в смарагдовій шахті в Замбії. Однак про це ви можете почитати у нашому матеріалі про життя Маска, який ми писали раніше.

Про життя винахідника Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера

Сьогодні ж ми розповімо вам про те, як Ілон Маск прокладав собі шлях у Кремнієвій долині, впевнено йшов до успіху та врешті став технокоролем сучасного світу.

Шлях до Кремнієвої долини та Zip2

Вперше у Кремнієвій долині Ілон Маск опинився влітку 1994 року. Він провів своє студентське стажування у Pinnacle Research Institute досліджуючи електролітичні ультраконденсатори. Разом з тим він працював у компанії з розробки комп'ютерних ігор Rocket Science Games. Саме тоді Ілон і вирішив пов'язати своє життя і кар'єру з Долиною.

У 1995 році його прийняли у Стенфордський університет, де Ілон Маск збирався отримати докторський ступінь з прикладної фізики і матеріалознавства. Однак саме на цей рік припав початок інтернет-буму – персональні комп'ютери та інтернет були вже широко доступні, компанії масово переводили свій бізнес у мережу, акції інтернет-компаній зростали шаленими темпами, щодня відкривалися сотні інтернет-стартапів.

Вже на третій день навчального року 24-річний Ілон Маск кинув навчання заради участі у цій новій "золотій лихоманці". Компанія, яку він заснував разом з молодшим братом Кімбалом, називалася Zip2 і розробляла для великих газет на кшталт The New York Times і Chicago Tribune, онлайн-путівники по містах.



Перша компанія Ілона Маска – Zip2 – була онлайн-путівником / Фото Ілон Маск

У ті часи Ілон Маск мав лише боргів на 100 тисяч доларів за навчання тож йому катастрофічно не вистачало грошей. Маск міг дозволити собі лише один комп'ютер – на ньому він займався розробкою, і на ньому ж працював сервер сайту з путівниками. Програмувати при запущеному сервері було неможливо, тому у ролі компромісу Ілон Маск запускав сайт вдень, щоб ним могли користуватися клієнти, а на ніч відключав, щоб отримати можливість продовжити розробку.

Крах інтернет-компаній та PayPal

Жив Ілон Маск прямо в офісі, який знімав, а душ приймав у місцевому відділенні Юнацької християнської асоціації. Цікаво, що досі стиль життя мільярдера не змінився.

Бульбашка доткомів луснула у 2000 році. Невиправдано завищені ціни на акції технологічних компаній обвалилися, на плаву залишилися лише по-справжньому успішні бізнеси, продукти яких домінували на ринках. Ілон Маск виявився серед щасливчиків – ще у 1999 році його дітище за 307 мільйонів доларів ​​придбала Compaq, угода принесла особисто Ілону 22 мільйони доларів.



Пітер Тіль та Ілон Маск / Фото AP

На 10 мільйонів з них він у тому ж році заснував компанію інтернет-банкінгу X.com, яка в 2000 році об'єдналася з аналогічним стартапом Confinity Пітера Тіля, утворивши PayPal. Деякий час Ілон Маск очолював цю компанію, проте потім між засновниками виникли розбіжності, і Пітер Тіль змістив його з керівної посади.

Втім, Ілон залишився найбільшим акціонером. Основним джерелом прибутку PayPal на той час було обслуговування інтернет-аукціонів eBay. У 2002 році цей монстр поглинув свого операційного партнера – покупка обійшлася торговому майданчику в 1,5 мільярда доларів, 165 мільйонів з яких дісталися особисто Ілону Маску.

До зірок: SpaceX

Натхненний науковою фантастикою Айзека Азімова на початку 2000 років Ілон Маск захопився ідеєю колонізації Марса. Майбутній інженер припустив, що має все необхідне для того, щоб зробити технологічний прорив і у 2002 році Ілон Маск вклав 100 мільйонів доларів від продажу PayPal у створення компанії SpaceX, куди переманив безліч талановитих інженерів з провідних ракетно-космічних інститутів країни.



SpaceX народилася з мрії відправити людину на Марс / Фото SpaceX

Цікаві факти про SpaceX:

У 2015 році компанія Ілона Маска першою в історії космічної індустрії реалізувала на практиці повторне використання ступенів ракет-носіїв.

До 2018 року SpaceX вдвічі обвалила розцінки на комерційні космічні запуски і захопила 65% їх світового ринку.

А у 2020 році SpaceX вперше в історії доправила астронавтів на МКС, як приватна космічна компанія.

Сьогодні космічна компанія Ілона Маска доставляє на МКС вантажі й екіпажі довгострокових експедицій, а також в рамках проєкту Starlink поступово виводить на орбіту угруповання з 42 тисяч супутників, які забезпечать світ доступом до швидкісного інтернету.

Але Ілон не забуває і свого початкового плану: перший пілотований запуск до Марса він обіцяє організувати не раніше 2026 року, а повноцінна колонія на червоній планеті, згідно з його планами, з'явиться до 2050 року.

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Мрія про автономний електротранспорт: Tesla

Другим футуристичним дітищем Ілона Маска став стартап Tesla, яким він зайнявся у 2004 році. Звісно Ілон Маск не винаходив електромобіль, але він першим у сучасній історії зробив його конкурентоспроможним.

Сьогодні Tesla впевнено конкурує з автівками на бензині і є доступною для мільйонів людей по всьому світу. Комерційний успіх Tesla (сукупні продажі до 2020 року перевищили 1 мільйон електромобілів) змусив автовиробників по всьому світу налагодити випуск власних електрокарів.



Tesla перезапустила популярність електромобілів на новому рівні / Фото Tesla

Саме Tesla зробила Ілона Маска одним з найбагатших людей планети. Сьогодні він займає одне з перших місць у рейтингу Forbes (трійка лідерів постійно змінюється) зі статком у 167 мільярдів доларів, хоча ще рік тому видання оцінювало активи Ілона приблизно в 27 мільярдів.

До шестикратного зростання статків привів стрімкий стрибок капіталізації Tesla: на початку 2020 року вона становила менше 100 мільярдів доларіів, а зараз компанія оцінюється у більш ніж 600 мільярдів, ставши найдорожчим автовиробником у світі.

Майбутнє вже сьогодні: OpenAI, Neuralink, Boring Company, SolarCity

Ілон Маск зазначив цей успіх у березні 2021 року, змінивши назву своєї посади в Tesla з "генеральний директор" на "технокороль".

Компанії, засновані Ілоном Маском, ніби створені, щоб наблизити майбутнє зі сторінок наукової фантастики.

OpenAI, яку він заснував в грудні 2015 року, розробляє технології штучного інтелекту.

Neuralink, що з'явилася роком пізніше, створює нейрокомп'ютерні інтерфейси, які у найближчі роки дозволять "силою думки" взаємодіяти з електронікою, лікувати низку захворювань мозку, а у майбутньому – значно розширити можливості людства.

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Boring Company, заснована у 2016 році, будує транспортні інфраструктури майбутнього – багаторівневі підземні швидкісні тунелі, які назавжди позбавлять світ від заторів.

SolarCity – енергетична компанія (дочірня компанія Tesla), займається продажем сонячних панелей та інфраструктури, які позбавляють людей від необхідності платити за електроенергію.