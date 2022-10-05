Про свій намір повернутися до угоди мільярдер повідомив у новій заяві до Комісії з цінних паперів та бірж. Але все не просто так, в листі зазначена одна умова – Twitter повинен відмовитися від позову.

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Такий неочікуваний розвиток подій породжує низку запитань: навіщо була ця драма і чи не можна було одразу все довести до кінця. Дати відповідь на низку запитань спробували у видання The Verge, звернувшись до юридичних експертів та спеціалістів.

Коротка передісторія

А почалося все з того, що Ілон Маск оголосив про придбання 9,2 відсотка акцій Twitter у квітні 2022 року. Тоді компанія негайно відреагувала запропонувавши мільярдеру місце у раді директорів. Пропозицію Маск спершу прийняв, а потім передумав приблизно через тиждень.

Причиною такого рішення є те, що прийнявши пропозицію Маск не зміг би придбати частку, більшу за 14,9 відсотка. Він також натякнув, що йому довелося б відмовитися від свого хобі – писати у твітері (усіляку маячню в якій Маск не є експертом, ред.). Незадовго після цього Ілон запропонував купити Twitter повністю за 44 мільярди доларів і компанія погодилася.

Приблизно тоді все і пішло під укіс – вже зовсім скоро Маск звинуватив Twitter у ненаданні йому адекватної інформації про кількість спам-ботів на платформі, а потім заявив, що це достатня причина для того, аби він взагалі відмовився від угоди. Twitter не дуже цьому зрадів і відправився розбиратися з мільярдером до суду, аби вже там примусити його дотриматися своїх обіцянок.

Нова пропозиція

Twitter і Маск повинні були зустрітися у суді 17 жовтня, але, в типовій для Маска манері, у вівторок, 4 жовтня, він вирішив, що все ж таки здійснить свою угоду з купівлі Twitter за 54,20 долара за акцію – якщо суддя, який розглядає позов, відкладе розгляд справи.

Що змусило Маска повернутися до угоди

У процесі судового розгляду було виявлено кілька не зручних текстових повідомлень, які показали, як саме угода зірвалася. Ймовірно це лише початок неприємних сюрпризів, якщо судовий розгляд триватиме далі і Маск це розуміє.

На думку Ерік Таллі, професора права Колумбійського університету, подальші судові розгляди можуть витягнути на поверхню "вкрай непослідовні заяви", які можуть викликати ще більше юридичних проблем для мільярдера.

Чи прийме Twitter пропозицію Маска

Метою судової тяганини з Маском було змусити його дотриматися вимог угоди та придбати компанію за раніше зазначену суму. Оскільки зараз Маск фактично повернувся до початкових умов угоди, компанії більше немає сенсу продовжувати справу в суді, тож у найближчому майбутньому ми справді можемо стати свідками укладення угоди між компанією та мільярдером. Крім того, Twitter вже заявив, що має намір "закрити операцію за ціною 54,20 долара за акцію".

Енн Ліптон, професор бізнес-права в Університеті Тулейн, сказала виданню The Verge, що "важко сказати, наскільки серйозною є заява Маска, поки не відбудеться його судове засідання з Twitter.

Було б дивно, якби Маск публічно подав заяву в Комісію з цінних паперів і бірж, якщо він не щиро зацікавлений у врегулюванні – в іншому випадку це було б серйозним шахрайством з цінними паперами,

– зазначила Ліптон.

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Коли закінчиться ця драма

Зараз абсолютно незрозуміло, скільки часу пройде до фактичного закриття угоди. Однак є важливий дедлайн у квітні 2023 року, коли закінчується термін дії фінансових угод Маска. Якщо він не закриє угоду або не поновить її до того часу, цілком можливо, що вся угода може провалитися – потенційно залишивши його на гачку для мільярдного штрафу за розрив.