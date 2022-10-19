Видання The Independent опублікувало новий матеріал, розповівши про дронів-убивць, яких Росія продовжує відправляти в Україну. Ілон Маск вирішив прокоментувати статтю й назвав практику двостороннього використання безпілотників "Першою Війною Дронів". Найцікавіше відбулося далі в коментарях.
Цікаво Ілон Маск закликає купити його парфуми, щоб він міг купити Twitter
Tesla та зброя
Один із користувачів з ніком The Wolf залишив під публікацією мільярдера відповідь, у якій згадав хороші відгуки про турецькі БПЛА. Після цього він запитав, чи варто очікувати на дрони від Tesla. Маск відповів.
"Кажуть, турецькі найкращі. Чи буде дрон Tesla?" – запитує The Wolf. "Чи варто мені робити зброю? В ідеалі ні", – відповідає Ілон Маск.
Цікаво, що окремі ЗМІ сприйняли твіт Маска як реальні роздуми над тим, чи варто його компаніям вийти на ринок зброї з бойовими дронами. Однак підприємець, якого останнім часом багато критикують в Україні через його висловлювання, насправді про це не говорив. Усе обмежилось уточнюючим питанням та негативною відповіддю, якою Маск дав зрозуміти, що не думає над виробництвом зброї.