Видання The Independent опублікувало новий матеріал, розповівши про дронів-убивць, яких Росія продовжує відправляти в Україну. Ілон Маск вирішив прокоментувати статтю й назвав практику двостороннього використання безпілотників "Першою Війною Дронів". Найцікавіше відбулося далі в коментарях.

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Tesla та зброя

Один із користувачів з ніком The Wolf залишив під публікацією мільярдера відповідь, у якій згадав хороші відгуки про турецькі БПЛА. Після цього він запитав, чи варто очікувати на дрони від Tesla. Маск відповів.

"Кажуть, турецькі найкращі. Чи буде дрон Tesla?" – запитує The Wolf. "Чи варто мені робити зброю? В ідеалі ні", – відповідає Ілон Маск.

Цікаво, що окремі ЗМІ сприйняли твіт Маска як реальні роздуми над тим, чи варто його компаніям вийти на ринок зброї з бойовими дронами. Однак підприємець, якого останнім часом багато критикують в Україні через його висловлювання, насправді про це не говорив. Усе обмежилось уточнюючим питанням та негативною відповіддю, якою Маск дав зрозуміти, що не думає над виробництвом зброї.

Нагадаємо, Росія зараз широко використовує іранські безпілотники Shahed, націлюючи їх на українську інфраструктуру та житлові будинки. Тим часом, як пише Business Insider, США відправили в Україну сотні "Феніксів-привидів", але поки що їх майже не бачили в дії.