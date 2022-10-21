Як показують дані, Ілон Маск у разі успішної купівлі Twitter хоче звільнити 75 відсотків співробітників компанії. Але причина не в самому мільярдерові: навіть якщо угода не відбудеться, Twitter все одно проведе масштабні скорочення.

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Що відбувається в Twitter

За даними The Washington Post, у Twitter працюють 7,5 тисячі людей . Якщо Ілон Маск купить компанію, то в штаті залишиться близько 2 тисячі працівників .

. Якщо Ілон Маск купить компанію, то . Цікаво, що нинішнє керівництво Twitter і без того планувало скоротити фонд заробітної плати приблизно на 800 мільйонів доларів до кінця наступного року, навіть якщо угода з Маском зірветься. Це означатиме звільнення майже чверті співробітників.

Компанія також має намір "серйозно скоротити" свою інфраструктуру, зокрема центри обробки даних.

Експерт з аналізу даних Едвін Чен заявив, що запропоновані Маском скорочення "неймовірні" і призведуть не лише до зростання кількості успішних хакерських атак і зламів, а й до погіршення якості модерації контенту – Twitter пропускатиме більше образливих матеріалів, включно з дитячою порнографією.

У Маска є крайній термін для завершення покупки Twitter до 28 жовтня. Тим часом анонімні джерела повідомляють, що угода просувається "добросовісно".

Привіт, стек-рейтинг

Однак це ще не всі погані новини для працівників компанії. Як пише The Verge, Ілон Маск збирається впровадити так зване стекове ранжування, яку багато хто вважає "культурою канібалізму" і від якої Microsoft відмовилась у 2013 році.

Стек-рейтинг – це процес оцінки персоналу, у якому керівництво кожного бізнес-підрозділу має проаналізувати результати роботи працівників і віднести певний їх відсоток до найкращих, середніх або поганих виконавців. Колишні працівники Microsoft стверджують, що це призводило до конкуренції між колегами замість того, щоб сприяти їх командній роботі та співпраці. Ця система передбачає, що якась група осіб неминуче повинна отримати погані оцінки, щоб відповідати методу.

Якихось деталей про це наразі немає.

Занадто дорого

20 жовтня Маск зробив чергову заяву, що стосується вартості компанії. Так, на його думку, він та інші інвестори переплачують за Twitter.

Я та інші інвестори зараз явно переплачують за Twitter. На мою думку, довгостроковий потенціал Twitter на порядок вищий за його нинішню вартість,

– каже мільярдер.

Подібні заяви Маску вже не допоможуть. Суддя штату Делавер розпорядився залишити позов Twitter, давши мільярдеру до 28 жовтня закрити угоду за визначеними у квітні умовами.