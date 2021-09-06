Ілон Маск зустрівся з онуком і правнуком українця Корольова

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск зустрівся з Андрієм і Павлом Корольовими – онуком і правнуком основоположника практичної комонавтики з України Сергія Корольова. Американський інженер провів їм екскурсію своєю компанією.

Зустріч відбулась 3 вересня. Результатами зустрічі Андрій Корольов поділився у своїх соціальних мережах.

Цікаво Як команда SpaceX досягла неможливого: три простих кроки Ілона Маска

Екскурсія по SpaceX від Маска

Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX,

– наголосив онук легендарного конструктора.

Він підкреслив, що під час екскурсії вдалося на власні очі побачити, як складають двигуни, ракети та космічний корабель CrewDragon.

"Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!" – резюмував Андрій Корольов.

Чим славетний Сергій Корольов

Радянський конструктор вважається основоположником практичної космонавтики.

Під керівництвом Сергія Корольова запустили першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснили перший політ людини в космос та вихід людини в космос.

До слова, інженер народився в Житомирі та є українцем за національністю. Його родинне прізвище Королів, яке в радянські часи видозмінили на російський манір.

Допис музею космонавтики:

На початку 2021 року президент Володимир Зеленський запросив Ілона Маска в Україну . Він запропонував інженеру відвідати Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі.

Зустріч Корольових та Маска

Вчора, 3 вересня, Андрій та Павло Корольови, онук та правнук Сергія Павловича, зустрілися з Ілоном Маском, після чого Андрій поділився враженнями у одній із соціальних мереж:

"Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити на власні очі як складають двигуни, ракети та CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!"