Ілон Маск зустрівся з онуком і правнуком українця Корольова
Джерело:Музей космонавтики імені Корольова
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск зустрівся з Андрієм і Павлом Корольовими – онуком і правнуком основоположника практичної комонавтики з України Сергія Корольова. Американський інженер провів їм екскурсію своєю компанією.
Зустріч відбулась 3 вересня. Результатами зустрічі Андрій Корольов поділився у своїх соціальних мережах.
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Екскурсія по SpaceX від Маска
Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX,
– наголосив онук легендарного конструктора.
Він підкреслив, що під час екскурсії вдалося на власні очі побачити, як складають двигуни, ракети та космічний корабель CrewDragon.
"Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!" – резюмував Андрій Корольов.
Чим славетний Сергій Корольов
- Радянський конструктор вважається основоположником практичної космонавтики.
- Під керівництвом Сергія Корольова запустили першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснили перший політ людини в космос та вихід людини в космос.
- До слова, інженер народився в Житомирі та є українцем за національністю. Його родинне прізвище Королів, яке в радянські часи видозмінили на російський манір.
Допис музею космонавтики:
Зустріч Корольових та Маска
Вчора, 3 вересня, Андрій та Павло Корольови, онук та правнук Сергія Павловича, зустрілися з Ілоном Маском, після чого Андрій поділився враженнями у одній із соціальних мереж:
"Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити на власні очі як складають двигуни, ракети та CrewDragon. Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!"