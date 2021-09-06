Зустріч відбулась 3 вересня. Результатами зустрічі Андрій Корольов поділився у своїх соціальних мережах.

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Екскурсія по SpaceX від Маска

Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX,

– наголосив онук легендарного конструктора.

Він підкреслив, що під час екскурсії вдалося на власні очі побачити, як складають двигуни, ракети та космічний корабель CrewDragon.

"Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!" – резюмував Андрій Корольов.

Чим славетний Сергій Корольов

Радянський конструктор вважається основоположником практичної космонавтики.

Під керівництвом Сергія Корольова запустили першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснили перший політ людини в космос та вихід людини в космос.

До слова, інженер народився в Житомирі та є українцем за національністю. Його родинне прізвище Королів, яке в радянські часи видозмінили на російський манір.