Ілон Маск знову виведе Twitter на біржу й розпродасть акції: коли й чому

Ілон Маск планує знову вивести Twitter на біржу, однак зробить це не відразу. Такі плани, на думку нового власника компанії, повинні переконати інвесторів у її майбутній прибутковості.

Ми вже писали про те, що наразі мільярдер намагається зменшити свою частку в сумі, яку повинен віддати за Twitter, і шукає інвесторів, що погодяться розділити з ним цей фінансовий тягар. Саме на зустрічах з потенційними інвесторами він заявив про плани через кілька років знову вивести компанію на біржу.

Цікаво Ілон Маск намагається зменшити частку власних грошей, які повинен віддати за Twitter

Що відомо

The Wall Street Journal посилається на власні джерела, однак не називає їх.

За їхніми даними, потенційне IPO може відбутися вже через три роки після покупки.

Інвестфонди часто роблять компанії приватними, щоб вивести їх з-під контролю акціонерів, а потім протягом п'яти років знову виводять на біржу, пише видання.

Плани Маска повинні переконати інвесторів, що він займеться поліпшенням бізнесу та прибутковості соцмережі.

У квітні Reuters повідомляв, що Маск планує зменшити виплати керівництву Twitter і знайти нові способи монетизувати соцмережу — наприклад, брати плату з сайтів, які посилаються на пости в соцмережі. 4 травня підприємець допустив, що соцмережа стане платною для рекламних і урядових акаунтів.

"Твіттер завжди буде безплатним для звичайних користувачів, але, можливо, за невелику плату для комерційних/державних користувачів".

Крім того, що він хоче зробити соцмережу менш цензурованою та суворою в плані модерації контенту, Маск практично не ділився точними планами щодо компанії. У якийсь момент він начебто сказав, що йому все одно, чи заробить він гроші на угоді.

, 25 квітня Twitter оголосив, що власником соцмережі стане Ілон Маск — він купить її за 44 мільярди доларів. Маск заявив, що збирається зробити платформу "кращою, ніж будь-коли": додати нові функції, зробити вихідний код відкритим і аутентифікувати всіх людей. Планується, що операція буде завершена до кінця 2022 року, після чого компанія стане приватною.