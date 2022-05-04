Ілон Маск знову виведе Twitter на біржу й розпродасть акції: коли й чому
Джерело:The Wall Street Journal
Ілон Маск планує знову вивести Twitter на біржу, однак зробить це не відразу. Такі плани, на думку нового власника компанії, повинні переконати інвесторів у її майбутній прибутковості.
Ми вже писали про те, що наразі мільярдер намагається зменшити свою частку в сумі, яку повинен віддати за Twitter, і шукає інвесторів, що погодяться розділити з ним цей фінансовий тягар. Саме на зустрічах з потенційними інвесторами він заявив про плани через кілька років знову вивести компанію на біржу.
Цікаво Ілон Маск намагається зменшити частку власних грошей, які повинен віддати за Twitter
Що відомо
- The Wall Street Journal посилається на власні джерела, однак не називає їх.
- За їхніми даними, потенційне IPO може відбутися вже через три роки після покупки.
- Інвестфонди часто роблять компанії приватними, щоб вивести їх з-під контролю акціонерів, а потім протягом п'яти років знову виводять на біржу, пише видання.
- Плани Маска повинні переконати інвесторів, що він займеться поліпшенням бізнесу та прибутковості соцмережі.
У квітні Reuters повідомляв, що Маск планує зменшити виплати керівництву Twitter і знайти нові способи монетизувати соцмережу — наприклад, брати плату з сайтів, які посилаються на пости в соцмережі. 4 травня підприємець допустив, що соцмережа стане платною для рекламних і урядових акаунтів.
"Твіттер завжди буде безплатним для звичайних користувачів, але, можливо, за невелику плату для комерційних/державних користувачів".
Крім того, що він хоче зробити соцмережу менш цензурованою та суворою в плані модерації контенту, Маск практично не ділився точними планами щодо компанії. У якийсь момент він начебто сказав, що йому все одно, чи заробить він гроші на угоді.Нагадаємо, 25 квітня Twitter оголосив, що власником соцмережі стане Ілон Маск — він купить її за 44 мільярди доларів. Маск заявив, що збирається зробити платформу "кращою, ніж будь-коли": додати нові функції, зробити вихідний код відкритим і аутентифікувати всіх людей. Планується, що операція буде завершена до кінця 2022 року, після чого компанія стане приватною.