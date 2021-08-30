Згідно з даними джерела, Tesla подала заявку до комісії з комунальних підприємств штату Техас на дозвіл стати роздрібним постачальником електроенергії. Проте це не означає, що компанія постачатиме електроенергію населенню.

Цікаво Кого чекає Україна: які компанії мають офіційні представництва, а про які ми лише мріємо

Що задумав Ілон Маск

Tesla Energy Ventures, як припускає TechCrunch, для початку спробує закріпитися в енергетичному бізнесі, що посприяє подальшим планам і діяльності Tesla.

Крім цього, компанія подала заявки на використання декількох окремих акумуляторних батарей в Техасі, що обслуговуються компанією Lone Star — на 100 і на 250 мегават.

Якщо комісія задовольнить заявку, компанія зможе безпосередньо продавати клієнтам електрику, купуючи її гуртом у сторонніх виробників.

Сьогодні за таким принципом у США працюють усі постачальники електроенергії. Приватні компанії купують електрику у її виробників, після чого продають в роздріб як приватним будинкам, так і підприємствам. Сьогодні на цьому ринку присутні понад 100 компаній.

Ймовірно, до такого кроку спонукали події минулої зими, коли у лютому в Техасі відбулося різке похолодання, а також кілька сильних штормів – все це призвело до того, що мільйони жителів залишилися без електрики й води на кілька днів. Дефіцит електроенергії був настільки відчутним, що влада зобов'язала Samsung зупинити роботу двох фабрик з виробництва мікросхем. Ця подія відома як Техаська енергетична криза.

Не можете вибрати техніку, потрібен огляд або розпаковка? Завітайте на сторінку ASUS. Це піонер україномовного Facebook, створений у далекому 2009 році. Тут ви знайдете сотні відео про техніку, а також презентації нових ноутбуків в онлайн-форматі.