Згідно з даними джерела, Tesla подала заявку до комісії з комунальних підприємств штату Техас на дозвіл стати роздрібним постачальником електроенергії. Проте це не означає, що компанія постачатиме електроенергію населенню.
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Tesla Energy Ventures, як припускає TechCrunch, для початку спробує закріпитися в енергетичному бізнесі, що посприяє подальшим планам і діяльності Tesla.
Крім цього, компанія подала заявки на використання декількох окремих акумуляторних батарей в Техасі, що обслуговуються компанією Lone Star — на 100 і на 250 мегават.
Якщо комісія задовольнить заявку, компанія зможе безпосередньо продавати клієнтам електрику, купуючи її гуртом у сторонніх виробників.
Ймовірно, до такого кроку спонукали події минулої зими, коли у лютому в Техасі відбулося різке похолодання, а також кілька сильних штормів – все це призвело до того, що мільйони жителів залишилися без електрики й води на кілька днів. Дефіцит електроенергії був настільки відчутним, що влада зобов'язала Samsung зупинити роботу двох фабрик з виробництва мікросхем. Ця подія відома як Техаська енергетична криза.