Компанія SpaceX успішно завершила повністю громадянську місію Inspiration4: космічний корабель Crew Dragon успішно приводнився поблизу узбережжя Флориди. Єдиною "скаргою" космічних туристів стала холодна піца у раціоні.
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У відповідь на це глава та власник SpaceX Ілона Маск пообіцяв, що в наступній місії будуть організовані безкоштовний Wi-Fi і розігрівання їжі.
Місія Inspiration4
Повністю громадянська місія SpaceX Inspiration4 тривала близько трьох днів, які справили на членів команди незабутнє враження. Після низки наукових експериментів знайшовся час і для розваг: космічні туристи транслювали на Землю свій виступ з грою на Гавайській гітарі в невагомості, спілкувалися з колегами та близькими.
Як SpaceX забезпечить безкоштовний Wi-Fi в космічному кораблі
Безкоштовний вихід в інтернет буде реалізований за допомогою проєкту Starlink, над яким зараз працює SpaceX.
Скористатися послугами Starlink зараз можуть жителі 14 країн світу, включаючи:
- Австралію;
- Канаду;
- Великобританію;
- та США.
Раніше SpaceX повідомила, що всі члени команди під час польоту перебували в доброму здоров'ї і піднесеному настрої.
Перед своєю першою ночівлею у космосі вони встигли облетіти Землю п'ять з половиною разів.
Раціон астронавтів складався з:
- чаю та кави;
- піци;
- сендвічів;
- фрикадельок;
- та закусок.
Громадянська місія Inspiration4 стартувала з майданчика космічного центру Кеннеді 16 вересня приблизно через 2 місяці після того, як Річард Бренсон здійснив політ на кораблі Virgin Galactic, а трохи пізніше на кораблі New Shepard відправився в космос Джефф Безос.
Що відомо про Inspiration4:
- Космічний корабель Crew Dragon для місії Inspiration4 був спеціально переобладнаний для туристичного польоту. Корабель отримав спеціальний купол через який можна спостерігати за космосом.
- Netflix зняв документальний серіал про місію Inspiration4 в якому показав процес підготовки до місії та унікальні кадри. Його можна переглянути на стрімінговій платформі.
- Однією з місій польоту є привернення уваги до дитячої онкологічної лікарні імені Святого Юди та дослідницької роботи з лікування раку. Мільярдер Джаред Айзекман виділив для лікарні 100 мільйонів доларів.