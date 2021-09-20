Компанія SpaceX успішно завершила повністю громадянську місію Inspiration4: космічний корабель Crew Dragon успішно приводнився поблизу узбережжя Флориди. Єдиною "скаргою" космічних туристів стала холодна піца у раціоні.

Цікаво Вітаємо вдома: екіпаж Inspiration4 повернувся на Землю – усе про історичну місію

У відповідь на це глава та власник SpaceX Ілона Маск пообіцяв, що в наступній місії будуть організовані безкоштовний Wi-Fi і розігрівання їжі.

Місія Inspiration4

Повністю громадянська місія SpaceX Inspiration4 тривала близько трьох днів, які справили на членів команди незабутнє враження. Після низки наукових експериментів знайшовся час і для розваг: космічні туристи транслювали на Землю свій виступ з грою на Гавайській гітарі в невагомості, спілкувалися з колегами та близькими.

Як SpaceX забезпечить безкоштовний Wi-Fi в космічному кораблі

Безкоштовний вихід в інтернет буде реалізований за допомогою проєкту Starlink, над яким зараз працює SpaceX.

Скористатися послугами Starlink зараз можуть жителі 14 країн світу, включаючи:

Австралію;

Канаду;

Великобританію;

та США.

Раніше SpaceX повідомила, що всі члени команди під час польоту перебували в доброму здоров'ї і піднесеному настрої.

Перед своєю першою ночівлею у космосі вони встигли облетіти Землю п'ять з половиною разів.

Раціон астронавтів складався з:

чаю та кави;

піци;

сендвічів;

фрикадельок;

та закусок.

Громадянська місія Inspiration4 стартувала з майданчика космічного центру Кеннеді 16 вересня приблизно через 2 місяці після того, як Річард Бренсон здійснив політ на кораблі Virgin Galactic, а трохи пізніше на кораблі New Shepard відправився в космос Джефф Безос.

Що відомо про Inspiration4: