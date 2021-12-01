Як стає ясно зі слів самого Маска, він незадоволений відсутністю прогресу в розробці двигунів Raptor. Вони призначені для космічних кораблів Starship та прискорювачів Super Heavy і можуть вплинути на платоспроможність всієї компанії.

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Чому SpaceX може збанкрутувати

У своєму листі на наступний день після Дня Подяки Маск описав страшну для компанії ситуацію.

Криза виробництва Raptor набагато гірша, ніж здавалося кілька тижнів тому. Ми зіткнемося з реальним ризиком банкрутства, якщо в наступному році не зможемо досягти частоти запусків Starship хоча б раз на два тижні,

– написав генеральний директор працівникам.

На початку цього місяця віцепрезидент SpaceX з силових установок Вілл Хелтслі покинув компанію.

Перед тим, як піти, Вілл Хелтслі був відсторонений від розробки Raptor.

Разом з ним пішов віцепрезидент з польотів і запусків Лі Розен.

З того часу, як зазначає Маск у своєму електронному листі, керівництво компанії копирсається в проблемах і вже з'ясувало, що обставини "набагато серйозніші", ніж здавалося раніше.

Повний електронний лист від Ілона Маска співробітникам SpaceX

"На жаль, криза виробництва Raptor набагато гірша, ніж здавалося кілька тижнів тому. Ми заглибилися в проблеми, що виникли після відходу попереднього вищого керівництва і вони, на жаль, виявилися набагато серйознішими, ніж повідомлялося. Немає ніякого способу прикрасити це.

Я збирався взяти відпустку на ці вихідні, вперше за довгий час, але замість цього буду на лінії Raptor всю ніч і всі вихідні.

Якщо у вас немає серйозних сімейних справ або ви не можете фізично повернутися до Готорна, нам знадобляться всі руки, щоб відновитися після того, що, чесно кажучи, є катастрофою.

Наслідки для SpaceX, якщо ми не зможемо виготовити достатньо надійних Рапторів, полягають у тому, що ми не зможемо літати на Starship, а це означає, що ми не зможемо літати на Starlink Satellite V2 (у Falcon немає ні об'єму, ні маси для орбіти, необхідних для супутника V2). Супутник V1 сам по собі фінансово слабкий, тоді як V2 – сильний.

Крім того, ми збільшуємо виробництво терміналів до декількох мільйонів одиниць на рік, що вимагатиме величезних капітальних витрат, якщо припустити, що супутник V2 буде на орбіті, щоб задовольнити потребу в пропускній здатності. В іншому випадку ці термінали будуть марними.

Все зводиться до того, що ми зіткнемося з реальним ризиком банкрутства, якщо не зможемо досягти частоти польотів Starship хоча б раз на два тижні в наступному році.

Дякую,

Ілон"

Варто зазначити, що саме видання Space Explored, яке першим написало про листування, закликає "не приймати за чисту монету" згадку Маска про ймовірне банкрутство. На думку ЗМІ, поведінка генерального директора продиктована бажанням тримати компанію в тонусі на її амбітному шляху. На це натякають і слова підприємця про те, що "виживають лише параноїки", маючи на увазі, що така надмірна турбота про ситуацію дозволяє передбачити всі ризики заздалегідь і справитись із загрозами.