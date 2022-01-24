Як повідомляють ЗМІ, без інтернету залишилось понад 100 тисяч жителів острова. На відновлення зв'язку піде не менш як місяць, але Маск пропонує швидше рішення – надати країні обладнання для прийому супутникового інтернету Starlink. Щоправда, зробив він це дещо непродумано: відповідне повідомлення підприємець опублікував у твітері.

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Реакція спільноти

Чи не могли б жителі Тонга повідомити нам, чи потрібно SpaceX відправити їм термінали Starlink?

– запитав Маск у своєму твіті.

Публікація розвеселила й водночас й обурила користувачів соцмережі. Дехто запитує, чи дійсно інтернет такий важливий для країни, яка переживає гуманітарну катастрофу. Інші впевнені, що SpaceX варто просто взяти й допомогти, нічого не запитуючи й не чекаючи відповіді. В основному ж люди дивувалися, як жителі Тонга повинні відповідати Маску, якщо у них немає інтернету.

"Ви буквально щойно відтворили мем «Я надіслав електронний лист, щоб повідомити, що електронна пошта не працює»", – пише користувачка nicole.

Деякі користувачі помітили, що окремі чиновники Тонга все ж мають вихід в інтернет через супутник, тому питання Маска цілком розумне. На це їм стали заперечувати, що навіть термінали Starlink не особливо допоможуть людям, які майже позбавлені електроенергії. ЗМІ ж повідомляють, що електроенергія, хоч і з перебоями, все ж є. Про те ж пишуть і користувачі в коментарях:

"Моя колега з Тонга, і вони мають електрику, їжу, воду, оскільки були підготовлені, але їхній інтернет відключений, оскільки працює через підводне з’єднання, яке було пошкоджено виверженням і цунамі. Коли я розповів їй про Starlink, вона була так схвильована."

Пізніше з'ясувалося, що один з представників Тонга в Новій Зеландії звернувся до мільярдера з проханням про допомогу ще в понеділок, 17 січня, відправивши йому лист.

"Гадаю, Ілон Маск може тільки відмовити, але поки не запитаєш — не дізнаєшся. Коли прем'єр-міністр сказав мені в понеділок, що кабель на Тонга розірваний, я одразу відправив листи Ілону з проханням допомогти за допомогою Starlink"

Однак коли користувачі почали цитувати цей твіт у відповіді до публікації Маска він відповів таке:

"Зараз нам важко це зробити, оскільки у нас недостатньо супутників з лазерним зв'язком, а в регіоні Тонга вже є географічні супутники. Ось чому я прошу чіткого підтвердження."

Судячи з усього, Ілон Маск чекає "чіткого підтвердження" саме від місцевої влади, що їм потрібні термінали, тому що їх відправка буде складним завданням.

Видання Gizmodo звернулося до SpaceX за роз'ясненнями, але не отримало відповіді. Спроби зв'язатися з канцелярією прем'єр-міністра Тонга також невдалі.

Нагадаємо, 15 січня у Тихому океані сталося виверження підводного вулкана. Цунамі накрило Тонга, залишивши країну без електроенергії, зв'язку на інтернету. Вибухова хвиля вулкану дійшла навіть до України, Аляски та Антарктиди.