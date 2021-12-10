Ілон Маск запитав аудиторію твіттера чи не варто йому піти з поста глави Tesla та SpaceX

Ексцентричний мільярдер Ілон Маск не вперше заграє з аудиторією твіттера. Свого часу це вже обернулося судовим переслідуванням та штрафом. Востаннє Маск запитував користувачів твіттера чи варто йому продати акції Tesla. Цього разу він поцікавився, чи не краще йому покинути пости глави компанії своїх підприємств

Що відбувається

На своїй сторінці у твітері Маск написав, що подумує про звільнення з роботи аби стати лідером думок на постійній основі. Також він запропонував аудиторії поділитися своїми думками на цю тему.

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Чи справді Маск покине пост глави своїх компаній

Хотілося б сказати, що це малоймовірний розвиток подій, але від Ілона Маска всього можна чекати. Не так давно він став безхатьком продавши останній будинок, який був в його власності.

Водночас на січневому звітному заході Tesla на початку 2021 року він заявив про наміри залишатися генеральним директором компанії протягом ще кількох років, але на квартальних конференціях пообіцяв надалі з'являтися лише з надзвичайно важливих причин.

Мільярдер на той момент поскаржився, що працює буквально з ранку до ночі сім днів на тиждень, залишаючи час лише на сон. Він зізнався, що хотів би мати якийсь вільний час. Ілон Маск очолює найбільшого виробника електромобілів Tesla, хоча і не є засновником компанії.

Натомість заснованими ним SpaceX, The Boring Company та Neuralink він керує з перших днів. Зарплату як таку він у цих компаніях не отримує, а дохід найбагатшої людини планети формується шляхом продажу належних йому акцій цих компаній. З минулого місяця, наприклад, Маск реалізував акцій Tesla на суму майже 12 мільярдів доларів.