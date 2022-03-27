Ілон Маск задумався над створенням власної соцмережі: навіщо вона йому
Ілон Маск дуже активний у твітері. Його обліковий запис, у якому від постійно спілкується з аудиторією, має понад 79 мільйонів підписників. 26 березня він підняв питання про створення нової соцмережі.
Все почалося з його твіта, в якому він запитав аудиторію, чи дотримується Twitter принципів демократії та свободи слова. Понад 70 відсотків людей, з двох мільйонів, які проголосували, відповіли "ні".
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Нова соцмережа від Ілона Маска?
Після цього мільярдер процитував свій твіт, натякнувши, що Twitter "підриває демократію".
"Враховуючи, що Твіттер де-факто служить публічною міською площею, недотримання принципів свободи слова докорінно підриває демократію. Що слід зробити?"
Буквально через три хвилини послідував ще один твіт:
"Чи потрібна нова платформа?" – запитує Маск.
Повідомлення на цей момент набрало понад 40 тисяч відповідей. Деякі користувачі пропонують просто купити твітер й змінити сервіс таким чином, щоб відповідати баченню Маска й усім принципам демократії. Таку пропозицію, наприклад, висунув CEO транспортно-експедиторської та митно-брокерської компанії Flexport Райан Петерсен.
- Деякі користувачі приєднуються до цієї думки, інші ж називають її марною тратою грошей, адже "навіщо купувати соцмережу за 30 мільярдів, якщо можна створити нову за 30 мільйонів".
- Треті роздумують над тим, наскільки доцільною є розробка нової платформи – мовляв, буде дуже важко перевести людей зі звичних їм сервісів на новий, особливо якщо там не буде їхніх друзів.
- У цьому плані мусимо не погодитися з автором, адже приклад соцмережа Clubhouse показує, що це цілком можливо. Лише одна поява Ілона Маска на цій платформі зробила її мегапопулярною принаймні на деякий час.
- Ім'я Маска здатне залучити людей до будь-чого. Тому його власна соцмережа безумовно швидко набиратиме аудиторію, поширюючись не лише через рекламу та новини, а й за допомогою "сарафанного радіо".
Незрозуміло тільки, наскільки серйозними є такі розмови з боку підприємця. Його часто критикують через твіти. Зокрема й тому, що вони сильно впливають на ринок криптовалют. Він не раз скаржився, що через свою публічність мусить обмежувати себе у висловлюваннях. Можливо, нова соцмережа дала б йому трохи більше свободи.
До речі, нещодавно власну соцмережу запустив Дональд Трамп. Сервіс Truth миттєво очолив список найпопулярніших додатків App Store.