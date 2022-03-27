Ілон Маск задумався над створенням власної соцмережі: навіщо вона йому

Ілон Маск дуже активний у твітері. Його обліковий запис, у якому від постійно спілкується з аудиторією, має понад 79 мільйонів підписників. 26 березня він підняв питання про створення нової соцмережі.

Все почалося з його твіта, в якому він запитав аудиторію, чи дотримується Twitter принципів демократії та свободи слова. Понад 70 відсотків людей, з двох мільйонів, які проголосували, відповіли "ні".

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Нова соцмережа від Ілона Маска?

Після цього мільярдер процитував свій твіт, натякнувши, що Twitter "підриває демократію".

"Враховуючи, що Твіттер де-факто служить публічною міською площею, недотримання принципів свободи слова докорінно підриває демократію. Що слід зробити?"

Буквально через три хвилини послідував ще один твіт:

"Чи потрібна нова платформа?" – запитує Маск.

Повідомлення на цей момент набрало понад 40 тисяч відповідей. Деякі користувачі пропонують просто купити твітер й змінити сервіс таким чином, щоб відповідати баченню Маска й усім принципам демократії. Таку пропозицію, наприклад, висунув CEO транспортно-експедиторської та митно-брокерської компанії Flexport Райан Петерсен.

Деякі користувачі приєднуються до цієї думки, інші ж називають її марною тратою грошей, адже "навіщо купувати соцмережу за 30 мільярдів, якщо можна створити нову за 30 мільйонів".

Треті роздумують над тим, наскільки доцільною є розробка нової платформи – мовляв, буде дуже важко перевести людей зі звичних їм сервісів на новий, особливо якщо там не буде їхніх друзів.

У цьому плані мусимо не погодитися з автором, адже приклад соцмережа Clubhouse показує, що це цілком можливо. Лише одна поява Ілона Маска на цій платформі зробила її мегапопулярною принаймні на деякий час.

Ім'я Маска здатне залучити людей до будь-чого. Тому його власна соцмережа безумовно швидко набиратиме аудиторію, поширюючись не лише через рекламу та новини, а й за допомогою "сарафанного радіо".

Незрозуміло тільки, наскільки серйозними є такі розмови з боку підприємця. Його часто критикують через твіти. Зокрема й тому, що вони сильно впливають на ринок криптовалют. Він не раз скаржився, що через свою публічність мусить обмежувати себе у висловлюваннях. Можливо, нова соцмережа дала б йому трохи більше свободи.

До речі, нещодавно власну соцмережу запустив Дональд Трамп. Сервіс Truth миттєво очолив список найпопулярніших додатків App Store.