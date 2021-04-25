Ілон Маск впевнений, що SpaceX під силу висадити людей на Місяць у 2024 році

Гендиректор американської аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск вважає, що оголошена NASA мета висадити людину на Місяць у 2024 році цілком здійсненна. Разом з тим він визнав, що названі терміни доволі оптимістичні.

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У 2019 адміністрація Дональда Трампа поставила перед NASA завдання здійснити першу посадку космічного корабля місії Artemis з екіпажем на борту до 2024 року. Більшість експертів вважають цю мету надмірно амбітною, і зараз неясно, чи збережуться ці терміни при адміністрації Джо Байдена.

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В рамках програми "Артеміда" NASA планує висадити у 2024 році першу жінку та чергового чоловіка на Місяці. Крім того програма передбачає розширене вивчення Місяця та побудову навколомісячної орбітальної станції, а також Місячної бази з інфраструктурою для перебування людей на супутнику.

Нереалістичність зазначених термінів

Намічені терміни реалізації місій в рамках програми "Артеміда" під загрозою через недостатнє фінансування. Тож імовірність того, що американське космічне відомство вкладеться в заплановані терміни малоймовірна.



Місячна станція Gateway / Фото NASA

Однак Ілон Маск висловив думку, що ця мета дійсно досяжна, якщо використовувати космічну транспортну систему Starship компанії SpaceX. Нагадаємо, що компанію Ілона Маска нещодавно обрало NASA для розробки місячного посадкового модуля програми Artemis. Саме транспорт SpaceX повинен висадити астронавтів на Місяць.

Я думаю, що це станеться. Я вважаю, що 2024 рік здається цілком імовірним,

– заявив Маск в п'ятницю на прес-конференції після успішного запуску місії SpaceX Crew-2.

Гендиректор SpaceX пообіцяв, що компанія буде прагнути працювати з випередженням. Він також висловив думку, що багаторазова система Starship буде здатна доставляти астронавтів у космос на регулярній основі вже до 2023 року.

Підготовка Starship SN15 до випробувань

Як вже було зазначено, до Місяця люди відправляться на космчному кораблі Starship, який саме проходить випробування в Бока-Чіка, Техас. SpaceX готує до тестового польоту черговий портотип корабля, який зазнав чимало змін після попередніх трьох частково успішних випробувань прототипів:

SN8 (виконав заплановані маневри та очікувано вибухнув під час посадки);

SN9 (виконав поставлені завдання і знову ж очікувано вибухнув);

SN10 (виконав поставлені завдання і здійснив грубу, але успішну посадку – вибухнув через 8 хвилин після закінчення польоту)

та одного повністю провального запуску SN11 (вибухнув під час спуску на землю).



Starship SN15 на майданчику в Бока-Чіка / Фото SpaceX

Starship SN15 – це початок другої важливої ​​фази випробувань Starship перед тим, як компанія приступить до запусків у космос. Орбітальний прототип Starship SN20, який може з'явитися вже до липня, отримає повноцінну систему теплового екрану і буде тестуватися разом з механізмом відділення ступенів (корабель буде виводити величезний основний багаторазовий ступінь Super Heavy – SN20 повинен полетіти з його прототипом BN3).