Як відомо, Boring Company спеціалізується на ритті тунелів і вже проклала один під Лас-Вегасом. Тому таке завдання для неї новим не буде. Компанія залучила 675 мільйонів доларів інвестицій і спробує побудувати систему Hyperloop.

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Що відомо

Сама ідея Hyperloop належить американським інженерам Джеймсу Пауелу та Гордону Денбі, розробниками маглева, й була представлена ще у 2003 році. Проте саме Ілон Маск у 2013 році сформував її у тому вигляді, в якому ми знаємо її зараз. З того часу кілька компаній працювали над втіленням концепції, але сам Маск, посилаючись на зайнятість, від неї відмовився. Найдовше – близько 10 років – цим транспортом майбутнього займалася компанія Virgin мільярдера Річарда Бренсона, приятеля Маска. Але на початку 2022 року вона відмовилася від пасажирських перевезень Hyperloop на користь вантажних – технологічно їх запустити набагато простіше, ніж забезпечити безпеку пасажирських капсул.

У неділю, 24 квітня, Маск, відповідаючи на чиєсь повідомлення зі списком міст світу з найгірше організованим транспортом, оголосив, що "в найближчі роки Boring Company спробує побудувати працюючий Hyperloop".

"У найближчі роки Boring Co спробує побудувати працюючий Hyperloop. З точки зору відомої нам фізики, це найшвидший з можливих способів дістатися з одного центру міста в інший на відстань менше 2000 миль. Для триваліших подорожей швидший [тільки] Starship", – написав Маск.

Як зазначив мільярдер, серед переваг Hyperloop не тільки швидкість та підземні тунелі. Він не боїться поганої погоди й "навіть не помітить" ураган.

"Підземні тунелі нечутливі до погодних умов на поверхні (хорошим прикладом є підземні переходи), тому для Hyperloop не мало б значення, якби на поверхні вирував ураган. Ви б навіть не помітили".

Нагадаємо, ідея технології Hyperloop полягає у тому, щоб розігнати до 1200 кілометрів за годину пасажирські та вантажні капсули в спеціальних вакуумних тунелях-трубах. Відсутність повітряного спротиву й інших транспортних засобів на шляху повинна значно прискорити доставку пасажирів та вантажів на великі відстані. На сьогодні в цьому напрямку створені лише кілька тестових полігонів, на яких проводилися запуски Hyperloop – з пасажирами й без них. Крім того, було підписано ряд договорів з різними країнами, які передбачали будівництво відповідної інфраструктури на їхніх територіях.

Про майбутню появу Hyperloop говорили навіть в Україні. Перший тунель повинен був з'єднати Дніпро та Київ, а дістатися зі столиці до Львова можна було би всього за пів години. Проте пізніше цю ідею назвали абсурдною і тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що ніякого Hyperloop в Україні не буде.