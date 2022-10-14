Ілон Маск закликає купити його парфуми, щоб він міг купити Twitter

Мільярдер Ілон Маск вкотре збурює Twitter. В його обліковому записі з'явився заклик купити нещодавно анонсовані парфуми, щоб він міг купити соцмережу. Продажі ще не почалися, але товар уже став успішним.

Черговий дивний продукт The Boring Company називається "Burnt Hair" (Спалене волосся). Чи буде він пахнути саме так, наразі не ясно.

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Пахнути, як Ілон Маск

Будь ласка, купіть мої парфуми, щоб я міг купити Твіттер,

– написав генеральний директор SpaceX і Tesla після того, як заявив, що продав 10 000 флаконів.

Видання Reuters у своєму матеріалі зазначило, що загальна зібрана сума за 10 000 екземплярів дорівнює одному мільйону доларів. Ціна одного флакона, які "розлетілися" за кілька годин, становить 100 доларів. Уже наступного дня, 13 жовтня, Маск відзвітував про 20 000 передзамовлень.

Про сам продукт відомо дуже мало. Його рекламують під слоганом "Есенція огидного бажання" і, судячи з усього, він призначений як для чоловіків, так і для жінок.

Поставки "Burnt Hair" повинні початись у першому кварталі 2023 року.

В мережі жартують

Користувачі Twitter не оминули новину стороною й почали жартувати.

"Отже, "Спалену Tesla" вже забрали?" – пише інший користувач, натякаючи, ймовірно, на випадки самозаймання електромобілів компанії.

"Звідки у вас стільки волосся?"

Це зображення показує зміни на сторінці Маска, які він вносив у графу "Про себе". Раніше там було написано "Продавець шляп", потім – "Борець із зомбі", а тепер – "Продавець парфумів".