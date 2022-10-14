Черговий дивний продукт The Boring Company називається "Burnt Hair" (Спалене волосся). Чи буде він пахнути саме так, наразі не ясно.

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Пахнути, як Ілон Маск

Будь ласка, купіть мої парфуми, щоб я міг купити Твіттер,

– написав генеральний директор SpaceX і Tesla після того, як заявив, що продав 10 000 флаконів.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Видання Reuters у своєму матеріалі зазначило, що загальна зібрана сума за 10 000 екземплярів дорівнює одному мільйону доларів. Ціна одного флакона, які "розлетілися" за кілька годин, становить 100 доларів. Уже наступного дня, 13 жовтня, Маск відзвітував про 20 000 передзамовлень.

Про сам продукт відомо дуже мало. Його рекламують під слоганом "Есенція огидного бажання" і, судячи з усього, він призначений як для чоловіків, так і для жінок.

Поставки "Burnt Hair" повинні початись у першому кварталі 2023 року.

В мережі жартують

Користувачі Twitter не оминули новину стороною й почали жартувати.

Perfect for home invasions pic.twitter.com/zp1ekfWIhU — Chairman (@WSBChairman) October 12, 2022

Ця картинка зображує персонажа з фільму "Сам удома", однак автор мема помістив етикетку "Burnt Hair" на джерело вогню. So, "Burnt Tesla" was already taken? — HoopersX (@HoopersX) October 12, 2022

"Отже, "Спалену Tesla" вже забрали?" – пише інший користувач, натякаючи, ймовірно, на випадки самозаймання електромобілів компанії.

Where are you getting all this hair from — Fahim (@Tritoincol) October 12, 2022

"Звідки у вас стільки волосся?"

You should change your location to Boring pic.twitter.com/w02hkZKvMD — Renata Konkoly (@RenataKonkoly) October 12, 2022

Це зображення показує зміни на сторінці Маска, які він вносив у графу "Про себе". Раніше там було написано "Продавець шляп", потім – "Борець із зомбі", а тепер – "Продавець парфумів".

Ілон Маск не вперше продає незвичні для його компаній товари. Раніше, наприклад, він закликав купувати кіберсвисток замість серветки для екранів Apple. Cyberwhistle виконаний з нержавіючої полірованої сталі й повторює впізнавані елементи дизайну пікапа Cybertruck від Tesla. Усі екземпляри викупили за лічені хвилини попри те, що ціна товару значно більша, ніж коштувала серветка – 50 доларів. The Boring Company також випускала текілу, вогнемети, капелюхи та інше, збираючи на цьому мільйони доларів.