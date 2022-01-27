Ілон Маск відзвітував перед інвесторами про долю Cybertruck, дешеву Tesla та робота-гуманоїда

Глава компанії Tesla розповів про плани на майбутнє. Ілон Маск оголосив чергову затримку Cybertrack, прокоментував чутки про випуск бюджетного електрокара та інформацію щодо робота-гуманоїда.

Джерелом інформації є конференція, присвячена фінансовій звітності Tesla, яку провів Ілон Маск для інвесторів. Головною її частиною був, звісно, звіт про прибутки – про це можна прочитати в окремому матеріалі на 24 каналі.

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Про що говорив Ілон Маск

За словами Маска, виробництво і випуск пікапа Cybertruck знову перенесли.

Тепер його варто очікувати лише у 2023 році.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з дефіцитом акумуляторів — ранній випуск новинок призвів би до скорочення виробництва наявних сьогодні моделей електромобілів, чого компанія не може допустити.

Також не раніше 2023 року з'явиться Tesla Roadster 2.

Крім того, компанія працює над стратегією оптимізації роздрібної ціни.

Крім того, підприємець також спростував чутки про розробку бюджетного автомобіля вартістю до 25 000 доларів . Про нього багато говорили в мережі торік.

. Про нього багато говорили в мережі торік. Маск не виключає, що такий автомобіль з'явиться в асортименті Tesla колись, але це справа не найближчої перспективи.

Тим часом одним з пріоритетних продуктів компанії Ілон Маск назвав людиноподібного робота, створення якого активно ведеться вже зараз. Підприємець заявив, що фірмовий "гуманоїд" в перспективі може стати навіть більш значущим для Tesla, ніж автомобілі. У теорії він зможе виконувати небезпечні й рутинні завдання замість людини.

До речі, у мережу нещодавно потрапило відео нового прототипу Cybertruck – можна зрозуміти, як змінився пікап за останній час. Можемо бачити підтвердження нещодавніх новин про появу величезного склоочисника, який породив велику кількість мемів, викликавши здивування в мережі, та інші деталі.



Робот-гуманоїд Tesla / Фото Tesla