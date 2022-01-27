Ілон Маск відзвітував перед інвесторами про долю Cybertruck, дешеву Tesla та робота-гуманоїда
27 січня 2022 , 21:02Читать новость на русском
Джерело:The Wall Street Journal
Глава компанії Tesla розповів про плани на майбутнє. Ілон Маск оголосив чергову затримку Cybertrack, прокоментував чутки про випуск бюджетного електрокара та інформацію щодо робота-гуманоїда.
Джерелом інформації є конференція, присвячена фінансовій звітності Tesla, яку провів Ілон Маск для інвесторів. Головною її частиною був, звісно, звіт про прибутки – про це можна прочитати в окремому матеріалі на 24 каналі.
Цікаво Ілон Маск запропонував жителям Тонги інтернет, а ті не можуть відповісти, бо не мають інтернету
Про що говорив Ілон Маск
- За словами Маска, виробництво і випуск пікапа Cybertruck знову перенесли.
- Тепер його варто очікувати лише у 2023 році.
- Таке рішення було прийнято у зв'язку з дефіцитом акумуляторів — ранній випуск новинок призвів би до скорочення виробництва наявних сьогодні моделей електромобілів, чого компанія не може допустити.
- Також не раніше 2023 року з'явиться Tesla Roadster 2.
- Крім того, компанія працює над стратегією оптимізації роздрібної ціни.
- Крім того, підприємець також спростував чутки про розробку бюджетного автомобіля вартістю до 25 000 доларів. Про нього багато говорили в мережі торік.
- Маск не виключає, що такий автомобіль з'явиться в асортименті Tesla колись, але це справа не найближчої перспективи.
- Тим часом одним з пріоритетних продуктів компанії Ілон Маск назвав людиноподібного робота, створення якого активно ведеться вже зараз. Підприємець заявив, що фірмовий "гуманоїд" в перспективі може стати навіть більш значущим для Tesla, ніж автомобілі. У теорії він зможе виконувати небезпечні й рутинні завдання замість людини.
Робот-гуманоїд Tesla / Фото Tesla
- Проєкт отримав кодову назву Optimus.
- Він використає технології штучного інтелекту, а також частину власних напрацювань в області автоматичного водіння.
- Терміни появи комерційної версії робота як і раніше невідомі.