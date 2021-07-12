Ілон Маск полетить у космос на туристичному кораблі Virgin Galactic

Недільний космічний політ власника Virgin Galactic Річарда Бренсона наробив чимало шуму. Мільярдер не лише успішно виконав суборбітальний політ на борту корабля власної компанії, але і викликав жвавий інтерес до свого проєкту у власника SpaceX Ілона Маска.

Мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск зарезервував місце на один з комерційних польотів Virgin Galactic, які компанія має намір поставити на потік у недалекому майбутньому. Бренсон не лише підтвердив бронювання квитка, а й додав: "Ілон другі, можливо, я одного разу полечу на одному з його кораблів".

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Коли Маск відправиться у космос на кораблі VSS Unity

Поки немає точних даних, коли саме Маск планує летіти на кораблі Virgin Galactic. Відомо лише, що вартість квитка становить 250 000 доларів для кожного пасажира, а саме бронювання коштує 10 000 доларів.

Крім того вже існує чимала черга з людей, які зарезервували або придбали квитки на політ і найближчим часом будуть формуватися екіпажі для майбутніх польотів. Чи потрапить Маск в основну чергу, або ж він полетить на найближчому рейсі, наразі невідомо.

Blue Origine, Джеффа Безоса, протестує

Примітно, що новина про бронювання місця Маском слідують за серією відчайдушних твітів, які випустила конкуруюча компанія Blue Origin. Річ у тім, компаня Джеффа Безоса також планує активно розвивати космотуризму. Сам засновник Amazon на кораблі своєї компанії відправиться у космос вже 20 липня.

Blue Origin "вибухнула" серією постів, де критикується корабель Virgin Galactic. "Під роздачу" попало практично все – від розміру ілюмінаторів в кораблі Бренсона до системи евакуації та рівня впливу на навколишнє середовище. Крім того, Бренсона назвали "несправжнім астронавтом", оскільки той нібито не досяг "лінії Кармана" – загальноприйнятого кордону, за яким імовірно починається "справжній космос".

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Варто зазначити, що лінія Кармана – умовна межа космосу. Насправді ж ця межа дуже сильно розмита і починається приблизно з висоти 80 кілометрів над рівнем моря.