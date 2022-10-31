Ілон Маск купив Twitter: що зараз відбувається в компанії та що буде з нею далі

Американський підприємець Ілон Маск нарешті закрив угоду про купівлю Twitter. Перші зміни не змусили довго чекати – нове керівництво вже змінює правила. Ми зібрали останню інформацію довкола процесів, що прямо зараз вирують у компанії.

Коротко нагадаємо: Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів. Переговори тривали понад пів року. Компанія подавала до суду на мільярдера, намагаючись змусити його дотримуватись початкової угоди про злиття. Нарешті, наприкінці жовтня він повідомив, що "пташка вільна".

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Перші звільнення

Одразу після набуття права власності стало відомо про звільнення топменеджерів соцмережі. За даними джерел The Washington Post, свої посади покинули генеральний директор Twitter Параг Агравал і фінансовий керівник Нед Сегал. Маск також попрощався з главою відділу правової політики Віджаєю Гадде і головним юридичним консультантом Шоном Еджеттом.

Усіх чотирьох новий власник звинуватив у тому, що вони ввели в оману його та інвесторів через кількість фейкових акаунтів на платформі. Звільнені отримають мільйонні грошові компенсації.

через кількість фейкових акаунтів на платформі. Звільнені отримають мільйонні грошові компенсації. Наразі неясно, чи збирається Маск особисто очолити компанію, чи знайде нового CEO, який буде втілювати в життя його бачення майбутнього соцмережі.

За даними видання The New York Times, в компанії організували "військову кімнату", щоб переглянути загальний підхід Twitter і політику соцмережі. Маск також запросив своїх довірених осіб з Tesla, щоб вони зустрілися зі співробітниками Twitter і перевірили їхню компетентність.

Повідомляється, що співробітники Twitter були змушені роздрукувати написані ними коди як доказ своєї затребуваності й не потрапити під скорочення. Таке доручення начебто було дано на тлі побоювань масових звільнень.

Перші зміни

The New York Times повідомляє, що Twitter уже вдався до "заморожування коду", щоб запобігти додаванню змін до застосунку.

Однією з перших реформ, які запланував Маск, повинна стати монетизація верифікації. Тепер кожен, хто хоче мати синю галочку офіційного облікового запису біля свого імені повинен буде платити 20 доларів за місяць, пише The Verge.

Цікаво, що видання стверджує, ніби Маск поставив розробникам ультиматум: нова функція з'являється до 7 листопада, або вони можуть збирати речі й забиратися з компанії.

Ідея Ілона Маска полягає в тому, щоб збільшити прибутки компанії шляхом підвищення вартості платної підписки Twitter Blue та зміни її функцій. Наразі це коштує 4,99 долара і відкриває деякі додаткові функції. Згодом ціна становитиме 19,99 долара і саме в рамках Twitter Blue надаватиме можливість верифікації. Згідно з поточним планом, у перевірених користувачів буде 90 днів, щоб підписатися або втратити свою синю галочку.

Що таке верифікація облікового запису? Це функція соцмереж, яка дозволяє позначати сторінки відомих людей, компаній чи організацій спеціальною міткою, тим самим допомагаючи користувачам знаходити справжні їх сторінки, адже часто шахраї підробляють акаунти, видаючи себе за іншу особу й обманюючи людей.

Маск ясно дав зрозуміти ще раніше, що він хоче переглянути те, як Twitter перевіряє облікові записи й працює з ботами. У неділю він написав: "Весь процес перевірки зараз модернізується". Робота ще в процесі, тому неясно, який вигляд це матиме у фіналі.

Binance допоможе боротися з ботами

Говорячи про ботів, варто також згадати, що найбільша у світі криптовалютна біржа Binance, яка вклала 500 мільйонів доларів у купівлю Ілоном Маском Twitter, вже створює команду для роботи над інтеграцією блокчейну і криптовалют у сервіси соцмережі.

Фахівці Binance також вивчатимуть код соцмережі, щоб допомогти розв'язати наявні проблеми, включаючи нібито велику кількість ботів. Саме вони свого часу й стали причиною призупинення угоди. Мільярдер вважає, що керівництво соціальної мережі навмисно занизило статистику в менший бік, щороку показуючи її на рівні всього п'яти відсотків.

Twitter стане схожим на WeChat і TikTok

Видання The Verg також повідомляє, що Ілон Маск заявив співробітникам Twitter в четвер, що компанія повинна стати більш схожою на WeChat і TikTok, якщо вона хоче досягти своєї мети – залучити на платформу 1 мільярд користувачів.

Відповідаючи на питання, як Twitter може збільшити свою базу користувачів і підвищити залученість, Маск пояснив, що соцмережа відтепер повинна пропонувати більше користі й гарантувати, що "люди добре розважаються та інформуються". Він провів порівняння з WeChat, супердодатком з Китаю, який поєднує соціальні медіа з платежами, іграми та навіть викликом автотранспорту.

За межами Китаю немає еквівалента WeChat. У Китаї ви буквально живете у WeChat. Якщо ми зможемо відтворити це за допомогою Twitter, нас чекає великий успіх,

– заявив Маск на віртуальній зустрічі.

Він також похвалив алгоритми TikTok за те, що вони не є "нудними", сказавши, що можна "так само відточити Twitter, щоб він був цікавим".

Маск особливо наголосив на тому, що Твіттер може краще висвітлювати новини: "Я думаю, що Twitter може набагато краще інформувати людей про серйозні проблеми".

Відповідаючи на питання про те, яким буде успіх Twitter через п'ять-десять років, Маск сказав, що компанія повинна "сприяти створенню сильнішої та довготривалої цивілізації, в якій ми зможемо краще розуміти природу реальності".

Під час дзвінка Маск повторив, що хоче, щоб Twitter більше покладався на підписку і платежі, пропонуючи, щоб люди платили за верифікацію.

У якийсь момент він запропонував ідею позначки "Іронія", щоб автор міг показати справжні наміри, що стоять за твітом.

Більше реклами в Twitter

Маск, як відомо, є затятим противником реклами. У 2019 році він писав: "Я ненавиджу рекламу". Його компанія Tesla не рекламує себе на телебаченні, наприклад, чи на бордах, банерах, сайтах. Tesla стверджує, що свідомо не рекламує свої автомобілі, покладаючись тільки на "сарафанне радіо". Йдеться про добровільне поширення інформації про автомобілі Tesla від задоволених користувачів своїм друзям, знайомим і користувачам Інтернету в усьому світі. Разом із тим сам Маск використовує свої соцмережі, де має мільйони підписників, як безплатне місце для рекламування продуктів компанії.

Однак коли реклама є основним джерелом доходу для його щойно придбаної платформи, Маск раптом змінює думку й риторику.

Twitter прагне стати найбільш шанованою рекламною платформою в світі, яка зміцнює ваш бренд і розвиває ваше підприємство,

– сказав підприємець.

Після того, як Маск тріумфально увірвався в штаб-квартиру Twitter, тримаючи в руках раковину, генеральний директор SpaceX і Tesla скористався особистим акаунтом в Twitter, щоб запевнити всіх важливих рекламодавців, що він як і раніше хоче їхніх грошей.

Я дуже вірю, що реклама, коли вона зроблена правильно, може захоплювати, розважати й інформувати вас. Вона може показати вам послугу або продукт або медичне лікування, про існування яких ви ніколи не знали, але які підходять саме вам. Щоб це було правдою, важливо показувати користувачам Twitter рекламу, яка максимально відповідає їхнім потребам. Низькорелевантна реклама – це спам, а високорелевантна – це насправді контент!

– пише Маск.

На Маска чекає довгий шлях з вирішення безлічі проблем збиткової компанії з 7500 співробітників. Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск має намір звільнити 75% персоналу Twitter, проте сам він цю інформацію не підтвердив.