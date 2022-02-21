Раніше 24 канал розповідав про те, що мільярдер Ілон Маск запропонував жителям Тонга інтернет Starlink, оскільки ті постраждали від цунамі внаслідок виверження вулкана. Іронія в тому, що умовою для надання інтернету мало бути колективне прохання мешканців острова, які не могли цього зробити, оскільки не мали інтернету.

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Зрештою SpaceX таки організувала роботи з відновлення доступу до мережі, зокрема надавши 50 терміналів супутникового зв'язку.

Важливо! Зараз технічний персонал SpaceX та уряд королівства працюють над встановленням та налаштуванням обладнання, експлуатація якого, як очікується, розпочнеться вже цього тижня.

За словами прем'єр-міністра Сіаосі Совалені, "ми шукаємо спосіб використовувати їх (термінали) якнайкраще".

Відомо, що для забезпечення зв'язку між островами до закінчення ремонту кабелю використовуються всі засоби від портативних рацій до моторних човнів.

Що трапилося