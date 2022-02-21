Раніше 24 канал розповідав про те, що мільярдер Ілон Маск запропонував жителям Тонга інтернет Starlink, оскільки ті постраждали від цунамі внаслідок виверження вулкана. Іронія в тому, що умовою для надання інтернету мало бути колективне прохання мешканців острова, які не могли цього зробити, оскільки не мали інтернету.
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Зрештою SpaceX таки організувала роботи з відновлення доступу до мережі, зокрема надавши 50 терміналів супутникового зв'язку.
За словами прем'єр-міністра Сіаосі Совалені, "ми шукаємо спосіб використовувати їх (термінали) якнайкраще".
Відомо, що для забезпечення зв'язку між островами до закінчення ремонту кабелю використовуються всі засоби від портативних рацій до моторних човнів.
Що трапилося
- 14 січня 2022 року трапилося виверження підводного вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.
- Його наслідком стало цунамі, від якого постраждало Королівству Тонга.
- Однак стихійне лихо виявилося не єдиною бідою королівства – внаслідок виверження було пошкоджено єдиний підводний інтернет кабель, який з'єднував острів зі світовою мережею.
- За заявою NASA, виверження вулкана біля берегів Тонга було у сотні разів потужнішим за атомну бомбу скинуту на Хіросіму.