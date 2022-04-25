Про плани придбати соцмережу Маск розповів ще у середині квітня. Мільярдер заявив, що хоче змінити правила модерації, за які майданчик критикують останні роки, і перетворити соцмережу на місце "вираження свободи слова по всьому світу".

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Одразу ж після цієї заяви рада директорів компанії виступала проти, але, здається, переговори все-таки пройшли успішно. 24 квітня одразу кілька великих видань повідомили, що угоду можуть укласти вже найближчим часом, і 25 квітня це таки сталося – Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів.

Проблеми Twitter

Маску не подобається ситуація з модерацією контенту та публікацій на платформі, і не лише це. Twitter в останні роки отримав чимало критики через низку неоднозначних, на перший погляд, кроків.

Минулого року компанія вдалася, мабуть, до найбільш радикального кроку у своїй історії – заблокувала акаунт колишнього президента США Дональда Трампа. На думку керівництва соцмережі, повідомлення Трампа могли надихнути користувачів на протести, подібні до штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

За це компанію досі критикують не лише члени Республіканської партії, а й консервативно налаштовані користувачі. На їхню думку, блокування облікового запису Трампа суперечить Конституції США.

Однак не лише модерація стала проблемою твітера. Ще у 2018-му та 2019-му компанія приносила прибутки, але з 2020 року вона в мінусі. Побороти чорну смугу не допоміг запуск аналогу Stories – Twitter Fleets. Зрештою від функції відмовилися.

Згодом користувачам спробували запропонувати щось на кшталт Clubhouse, представивши Spaces. Але сервісу досі не вдалося досягти успіху. Надія залишається на платну підписку.

Ймовірно, Ілон Маск зможе запропонувати чимало нових та свіжих ідей, які зможуть зробити Twitter знову великим.

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Чи закриють угоду

Варто зазначити, що домовленість між компанією та мільярдером ще не означає, що вона буде укладена. На будь-якому з етапів може втрутитися Комісія з цінних паперів США. Поки що SEC не звинуватила Маска в порушенні будь-яких правил, але ситуацію вже вивчають, зокрема те, як мільярдер нарощував свою частку в компанії та його публічні заяви щодо покупки компанії.

Маск повідомив SEC про придбання великої частки Twitter через 11 днів після закінчення законного терміну. У недавньому позові колишнього акціонера Twitter Марка Рассела проти Маска йдеться, що пізня подача звіту про купівлю акцій компанії дозволила підприємцю заощадити 143 мільйони доларів і водночас призвела до величезних втрат для інвесторів.