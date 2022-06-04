Для чого світу робот від Tesla

Коли Ілон Маск вперше розповів про плани випуску гуманоїдних роботів минулого року, він пообіцяв продемонструвати робочий зразок до кінця 2022 року, а також зосередитися на його розробці таким чином, щоб поставити новинку на конвеєр підприємства в Техасі вже в 2023 році.

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Маск зазначає, що цей робот зможе виконувати низку рутинних завдань та фактично стежити за побутом власника допомагаючи йому. Крім того, у майбутньому, за словами глави Tesla, робот зможе отримати щось на зразок індивідуальності.

На момент анонсу Tesla не мала що показати, окрім відео з рендером робота та людей одягнених у костюми Tesla Bot.

Технологічні особливості Tesla Bot та характеристики

Наразі про характеристики робота під кодовою назвою Optimus, відомо не багато.

Його зріст становитиме 173 сантиметрів а вага близько 57 кілограмів;

Робот зможе переносити вантажі вагою до 20 кілограмів вантажу;

Максимальна вантажність дорівнює 68 кілограмам;

На витягнутих руках робот зможе тримати до 4,5 кілограмів.

Максимальна швидкість робота при пересуванні на двох ногах становитиме 8 км/год.

Конструкція робота обладнана сорока сервоприводами:

по шість штук у кожній з чотирьох кінцівок;

ще по шість в кистях рук;

два в тулубі і два в шиї відповідно.

Коли покажуть робота

Цього тижня у своєму твітері Маск заявив, що захід AI Day відбудеться 30 вересня саме задля можливості продемонструвати робочий прототип робота Optimus.

Цікаво, що Маск заздалегідь попередив потенційних користувачів про відсутність можливості організувати "повстання машин" силами цих роботів, і навіть за наявності загрози власному здоров'ю у власника буде можливість фізично здолати машину або ж втекти від неї.

Першою сферою застосування Tesla Optimus стане використання роботів на підприємстві в Техасі, де вони залучатимуться до виконання монотонних операцій – спочатку простих і особливо складних маніпуляцій. Наприклад, їм довірять переміщення вантажів територією, пропорційно їх технічним можливостям.

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Варто зазначити, що каліфорнійський стартап Agility вже розробляє роботів-гуманоїдів, які беруть на себе рутинні та фізично складні завдання. Компанія планує розпочати масове виробництво роботів до кінця 2022 року.

Головним продуктом Agility Robotics є двоногий гуманоїдний робот під назвою Digit. Робот повністю автономний та має набір сенсорів і камер для збору даних про об'єкти оточення. Також робот оснащений парою рухомих маніпуляторів та акумуляторним блоком.