Про це Ілон Маск заявив в інтерв'ю спільноті власників електромобілів Tesla Кремнієвої долини. Він додав, що навіть якби дизайн машини не піддавався доопрацюванням на етапі проєктування, розпочати серійний випуск раніше компанії завадив би дефіцит компонентів.

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Водночас Маск зізнався, що зміни у дизайні машини сприяли зміщенню термінів початку серійного виробництва. Знову ж таки, зараз дизайн затверджений в остаточному варіанті, який і стане серійним.

Де складатимуть Cybertruck

Відомо, що Cybertruck буде випускатися в Остіні, штат Техас, з використанням акумуляторних осередків типорозміру 4680. Ілон Маск навіть припускав, що для великого транспортного засобу типу пікапа є сенс перевести бортову мережу на напругу 800 вольт, але навряд чи подібні заходи будуть в першому поколінні пікапа.

Зараз на підприємстві в Техасі випускаються кросовери Model Y з елементами живлення 4680, у середньостроковій перспективі компанію їм складуть не лише пікап Cyberturck, спорткар Roadster другого покоління та вантажівка Semi, але й людиноподібний робот Optimus, а також автоматичне таксі Tesla.

Cybertruck – це електричний пікап, розроблений компанією Tesla. Новинка отримала дуже незвичний, футуристичний дизайн. Але головною перевагою пікапа є його надзвичайна міцність. Під час презентації по його дверцятах били кувалдою і авто витримало удар. Щоправда, під час ще одного тестування скло дало тріщину, але це в компанії обіцяли виправити і зробити його таким же надійним.

Якою буде ціна новинки, наразі невідомо, але на момент запуску вона стартувала 39 900 доларів. Лише за за першу добу було зроблено понад 200 тисяч попередніх замовлень автівки.

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Поки Ілон Маск обіцяє випустити Cybertruck в 2023 році, директор Jetson Aero показав, як він літає на роботу аеромобілем. Одномісний Jetson One зібраний максимально просто, як для такого виду транспорту. Його акумулятора достатньо лише для 20 хвилин польоту на швидкості 100 км/год, але цього достатньо, щоб доправити на роботу главу компанії розробника.

Директор компанії Томаш Патан зняв коротке і, очевидно, рекламне відео, в якому він легко застрибує в крісло аеромобіля, що стоїть на задньому дворі, піднімається у повітря і летить прямо до посадковий майданчик біля майстерні. Переглянути його можна у нашому матеріалі.