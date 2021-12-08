Ілон Маск вважає, що вживлення імплантату Neuralink в мозок добровольця зможе допомогти людині з травмою спинного мозку відновити чутливість та рухливість кінцівок. До цього компанія демонструвала можливості власної технології на тваринах: свинях та мавпі.

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Тестування на тваринах

Демонстрація технології на свинях дала змогу передбачити рухи тварини за сигналами мозку до того, як вона їх зробить. Експеримент з мавпою видався більш вражаючим. Тварина змогла керувати курсором комп'ютера в найпростішій грі лише за допомогою сигналів мозку.

Мавпа керує курсором у грі: дивіться відео



Тоді Маск запевняв, що усі тварини, які брали участь у експерименті почуваються добре, як після вживлення імплантів, так і після їх видалення.

Варто наголосити, що саме реабілітація людей, які пережили травми та втратили здатність рухати кінцівками, а також людей із захворюваннями й травмами мозку початково й спрямована діяльність Neuralink. Водночас мозкові імплантати не є чимось новим у галузі й компанія Маска не стала піонером.

Конкуренти Neuralink

Нещодавно, наприклад, американський стартап Synchron отримав дозвіл влади на експерименти з шістьма добровольцями, яким буде вживлено імплантати, необхідні для управління протезами за допомогою нервових імпульсів. До цього у випробуваннях вже брали участь чотири пацієнти в Австралії.

Важливою різницею, якою не варто нехтувати, є те, що імпланти компанії Synchron не потребують операції на черепній коробці або головному мозку, оскільки мікрочіп вводиться через судину на шиї пацієнта. Імпланти ж компанії Neuralink вживляються в мозок за допомогою спеціального робота.