Надважку ракету-носій Starship підготують до її першого орбітального польоту вже у липні 2022 року. Перший запуск буде проведено зі стартового майданчика SpaceX в Бока-Чіка віднедавна відомої, як Starbase.

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Starship буде готовий до польоту наступного місяця. Учора ввечері я брав участь в оцінці прогресу в Хай Бей і Мега Бей,

– розповів Маск у твітері.

Він додав, що компанія "матиме другий прототип Starship, готовий до польотів у серпні", і планує проводити польоти "щомісяця".

Також Ілон показав Starhsip SN24 в цеху складання Хай Бей.



Starship SN24 / Фото Ілона Маска

Рішення FAA

У понеділок 13 червня FAA прийняло важливе екологічне рішення, яке завершило довгоочікувану оцінку програми. SpaceX необхідно виконати більше ніж 75 поправок агентства, перш ніж подавати заявку на отримання ліцензії на запуски, яка потрібна для льотних випробувань в Бока-Чіка.

Після отримання ліцензії SpaceX зможе здійснювати 5 орбітальних та 5 суборбітальних запусків на рік, а також проводити випробування B7 та S24. Однак для польотів Starship компанія ще має отримати окремий дозвіл.

У висновку відомства мовиться, що запропоновані SpaceX заходи "не спричинять значних наслідків для навколишнього середовища", а управління "прослідкує, щоб SpaceX виконала необхідні для процесу ліцензування вимоги".

Starship – флагманський корабель SpaceX

Компанія SpaceX розробляє свою багаторазову ракету Starship з метою доставки вантажів та людей за межі Землі. Корабель та ракета-носій Super Heavy оснащені двигунами Raptor. SpaceX завершила кілька висотних льотних випробувань прототипів Starship, але ще не досягла космосу.

Компанія сподівалася провести випробування орбітального польоту Starship ще минулого літа, але затримки у створенні та схвалення регулюючих органів неухильно відсували цей графік.

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В очікуванні запуску Starship фанатам SpaceX та усім, кому не байдужа галузь, залишається милуватися фотографіями гігантського космічного корабля, які Маск частенько викладає у своєму твітері. Так, нещодавно глава SpaceX поділився черговою вражаючою добіркою фото, які демонструють процес транспортування Starship на новий стартовий майданчик Starbase в Техасі, Бока-Чіка.

До речі, аналітики вважають, що запуск у серійне виробництво Starship та Super Heavy надасть змогу SpaceX кардинально знизити вартість запуску важкої ракети вантажністю в 100 тонн до 10 мільйонів доларів. Тобто ціна за кілограм вантажу складе приблизно 100 доларів. Досягти цієї ціни Маск планує всього за кілька років.