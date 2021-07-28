Основною проблемою IT-корпорацій може стати прив'язка її програмного забезпечення до певного чипа або заліза. Іншими словами, коли якийсь додаток або й ціла операційна система розробляються, наприклад, суто для чипів компанії Qualcomm. Коли ж ці комплектуючі не встигають виробляти, всі конвеєри такої корпорації зупиняються, не маючи змоги продовжити виробництво. Однак Маск повідомив, що Tesla не загрожує такий результат.

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Секрет успіху Tesla

За словами Маска, компанія вирішила піти іншим шляхом. Її програмісти адаптують програмне забезпечення для всіх чипів, які доступні на ринку. Код електромобілів Tesla періодично переписується, коли компанії доводиться міняти постачальника. Маск уточнив, що, після заміни чипів на альтернативні, на адаптацію програмного забезпечення йде кілька тижнів.

Такий підхід дозволив Tesla практично не знижувати темпів виробництва і підтримувати стабільні поставки авто своїм клієнтам. Так, за останні три місяці компанія передала покупцям понад 200 тисяч електрокарів.

Однак Маск аж ніяк не применшує серйозність дефіциту напівпровідників — він зазначив, що подальший розвиток компанії буде залежати від того, чи знайдеться вихід із ситуації, що склалася в світі з чипами.

У решті частини цього року наші темпи зростання будуть визначатися найповільнішою ланкою в нашому ланцюжку поставок,

– повідомив він, маючи на увазі постачальників чипів.