Ілон Маск розкритикував метаверс: підприємець не вірить в технологію у сучасному її вигляді
Джерело:Businessinsider
Ілон Маск висловився про популярну сьогодні технологію метаверсу. Він не вірить у світле майбутнє цього задуму, принаймні у тому вигляді, в якому його сьогодні подають.
На думку мільярдера, зараз це всього лише модне слово. "Не можу уявити, щоб хтось весь день ходив з прив'язаним до обличчя екраном", – каже він.
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Ілон Маск проти Metaverse
Своє ставлення до технології підприємець висловив ресурсу The Babylon Bee.
Не знаю, чи поведусь я на цей метаверс. Хоча люди багато говорять зі мною про це – Web 3,
– сказав Маск на початку інтерв'ю.
Тут Маск, ймовірно, має на увазі Web 3.0 – нову концепцію інтернету, який базується на децентралізованому підході до його створення і забезпечення роботи. В основі лежить блокчейн. Багато хто дійсно чекає на таке кардинальне перетворення і вбачає у цьому звільнення від "влади корпорацій та контролю держав". Таким чином, Маск, судячи з усього, хотів сказати, що дехто вважає, що метаверс – це і є омріяний Web 3.0.
Концепція Web 3.0 на основі блокчейн, до речі, має немало критиків. Наприклад колишній генеральний директор Twitter розкритикував її, назвавши власністю венчурних капіталістів. Так само з критикою виступив і Тім О'Райлі, який свого часу визначив інтернет 2.0, з яким ми маємо справу сьогодні.
- Повертаючись до Маска, йому категорично не подобається ідея того, що люди повинні довгий час (а то й постійно) перебувати в шоломах віртуальної реальності, адже інакше в метаверс ніяк не потрапити.
- Мільярдер висміяв припущення, що користувачі будуть охоче носити гарнітури віртуальної реальності протягом дня, просто щоб побродити по футуристичному віртуальному ландшафту.
Звичайно, ви можете поставити собі телевізор на ніс,
– сказав він, висміюючи ідею.
На його думку, незручно постійно тримати пристрої для доступу в метаверс прив'язаними до голови. Він додає: "Ви можете грати у відеогру на своїй приставці, ви можете пограти в гру від першої особи та швидко рухатися, і при цьому вас не почне нудити. Але якщо ви спробуєте зробити це з окулярами віртуальної реальності, вас точно знудить."
Під кінець Маск підсумував свою думку: "Гадаю, ми далекі від зникнення у метаверсі. [Зараз] це здається лише модним словом".