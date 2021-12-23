Ілон Маск розкритикував метаверс: підприємець не вірить в технологію у сучасному її вигляді

Ілон Маск висловився про популярну сьогодні технологію метаверсу. Він не вірить у світле майбутнє цього задуму, принаймні у тому вигляді, в якому його сьогодні подають.

На думку мільярдера, зараз це всього лише модне слово. "Не можу уявити, щоб хтось весь день ходив з прив'язаним до обличчя екраном", – каже він.

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Ілон Маск проти Metaverse

Своє ставлення до технології підприємець висловив ресурсу The Babylon Bee.

Не знаю, чи поведусь я на цей метаверс. Хоча люди багато говорять зі мною про це – Web 3,

– сказав Маск на початку інтерв'ю.

Тут Маск, ймовірно, має на увазі Web 3.0 – нову концепцію інтернету, який базується на децентралізованому підході до його створення і забезпечення роботи. В основі лежить блокчейн. Багато хто дійсно чекає на таке кардинальне перетворення і вбачає у цьому звільнення від "влади корпорацій та контролю держав". Таким чином, Маск, судячи з усього, хотів сказати, що дехто вважає, що метаверс – це і є омріяний Web 3.0.

Концепція Web 3.0 на основі блокчейн, до речі, має немало критиків. Наприклад колишній генеральний директор Twitter розкритикував її, назвавши власністю венчурних капіталістів. Так само з критикою виступив і Тім О'Райлі, який свого часу визначив інтернет 2.0, з яким ми маємо справу сьогодні.

Повертаючись до Маска, йому категорично не подобається ідея того, що люди повинні довгий час (а то й постійно) перебувати в шоломах віртуальної реальності, адже інакше в метаверс ніяк не потрапити.

Мільярдер висміяв припущення, що користувачі будуть охоче носити гарнітури віртуальної реальності протягом дня, просто щоб побродити по футуристичному віртуальному ландшафту.

Звичайно, ви можете поставити собі телевізор на ніс,

– сказав він, висміюючи ідею.

На його думку, незручно постійно тримати пристрої для доступу в метаверс прив'язаними до голови. Він додає: "Ви можете грати у відеогру на своїй приставці, ви можете пограти в гру від першої особи та швидко рухатися, і при цьому вас не почне нудити. Але якщо ви спробуєте зробити це з окулярами віртуальної реальності, вас точно знудить."

Під кінець Маск підсумував свою думку: "Гадаю, ми далекі від зникнення у метаверсі. [Зараз] це здається лише модним словом".