Дональд Трамп, нагадаємо, був заблокований у Twitter 6 січня 2021 року. Це стало наслідком заворушень у Капітолії, коли прихильники колишнього президента, який програв вибори Джо Байдену, зібралися з вимогою перерахувати голоси. У публікаціях політика помічали дезінформацію та заклики до насильства. І після неодноразового маркування його твітів як недостовірних вирішили просто закрити йому доступ до платформи. Інші соціальні мережі тоді також заблокували або призупинили дію облікового запису Трампа.

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Повернення блудного Трампа

Ілон Маск неодноразово заявляв, що він є прибічником так званої "абсолютної свободи слова" – коли немає жодних обмежень на висловлювання. Це означає право на будь-яку думку та твердження, навіть якщо це відверта брехня чи пропаганда. Раніше підприємець пояснював цим свою відмову заблокувати російські новинні сайти в мережі Starlink.

На думку мільярдера, модераторам Twitter не слід так легко видаляти контент.

Крім того, сервіс повинен бути "дуже обережним з перманентними блокуваннями".

У вівторок, 10 травня, він назвав рішення Twitter заблокувати Трампа помилкою.

Я дійсно вважаю, що блокування облікового запису Дональда Трампа було неправильним. Я думаю, що це було помилкою. Я б скасував постійну заборону. І Джек Дорсі – я хочу внести ясність – поділяє цю думку. Ми вважаємо, що у нас не повинно бути постійних заборон,

– каже Маск.

Джек Дорсі – співзасновник і колишній генеральний директор Twitter. Він обіймав посаду до кінця листопада 2021 року. Після цього новим CEO компанії став Параг Агравал, який керує соцмережею досі, але скоро також покине пост. За даними CNBC, після закриття угоди про купівлю Twitter Маск буде тимчасовим гендиректором компанії протягом кількох місяців.

Сам Дорсі уже прокоментував ці слова. Бізнес-оглядач видання Axios Ден Прімак 10 травня написав у своєму твітері про згадку Дорсі Маском: "Маск каже, що Джек Дорсі згоден з ним в тому, що не повинно бути постійних заборон для окремих користувачів Twitter. Нагадую, що Дорсі був генеральним директором, коли були введені такі заборони".

Засновник соцмережі відповів йому:

"Я дійсно згоден. Є винятки (CSE, незаконна поведінка, спам або маніпуляції з мережею і т. д.), але, як правило, постійні заборони є нашою помилкою і не працюють, про що я писав тут після події (і закликав до стійкого протоколу соціальних мереж)".

Після цього він процитував своє повідомлення від 14 січня 2021 року, в якому писав, що не святкує і не відчуває гордості через блокування Трампа й ставить питання, чи правильним є таке рішення.

Що каже Трамп

Коментарів про це конкретне висловлювання Маска від Трампа наразі немає. Однак розмови про його розблокування ведуться вже не вперше і раніше колишній президент США заявляв, що не збирається повертатися в Twitter. Він збирається зосередитися на розвитку власної платформи Truth Social, яку запустив не так давно.

Варто зазначити, що ЗМІ та експерти називають Маска і Трампа друзями. Вони підтримували тісні зв'язки у часи президентства останнього. Натомість з адміністрацією Байдена у Маска останнім часом виникає все більше конфліктів.