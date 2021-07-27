Tesla опублікувала щорічний фінансовий звіт. Журналісти захотіли обговорити представлені показники з Маском, і той погодився. У процесі телефонної розмови він двічі згадав про Apple. Обидва рази — в негативному ключі.

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Чим незадоволений Маск

Спочатку мова зайшла про недавнє рішення компанії Маска відкрити її фірмові зарядні станції Tesla Supercharging для власників електромобілів інших марок. Це рішення викликало великі невдоволення у власників електромобілів виробника. Вони заявили, що не хочуть черг на своїх "ексклюзивних" заправках.

Коли Маска запитали, навіщо він це зробив, він відповів:

Я думаю, ми хочемо підкреслити, що наша мета полягає в підтримці появи стійкої енергетики. Ми не хотіли б створити сад, оточений стіною, і використовувати його, щоб ганьбити наших конкурентів, як роблять деякі інші компанії.

Після цих слів підприємець театрально закашлявся і пробурмотів: "Apple". Судячи з усього, він не схвалює закриту політику компанії Apple і нетерпимість до будь-якого стороннього втручання.

Повторно Ілон Маск згадав "яблучну" компанію під час розмови про акумулятори Tesla. Він повідомив, що Apple активно використовує кобальт в акумуляторах для своїх пристроїв, тоді як Tesla не використовує його зовсім.

Це не перші звинувачення на адресу Apple щодо неекологічності її акумуляторів.

Apple відповіла на звинувачення

Представник Apple повідомив, що компанія регулярно проводить аудити з заводами, які переробляють кобальт після його використання, і відсіює тих підрядників, які не справляються зі своїм завданням.