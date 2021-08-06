Ілон Маск проведе "День штучного інтелекту" в Tesla – відома дата

Tesla почала відправляти запрошення на захід, під час якого Ілон Маск повинен показати останні напрацювання компанії у галузі штучного інтелекту. Очікується, що Маск розповість про програмне забезпечення своїх електромобілів, у тому числі супер-комп'ютер Dojo.

Як пройде День штучного інтелекту в Tesla

Очікується, що Tesla AI Day буде аналогічний Дню батарей, який компанія проводила рік тому. Тож варто розраховувати на добре спланований захід, на якому розкриють нові деталі технологічних особливостей електрокарів Tesla. Також варто очікувати, що найбільше уваги приділять автопілоту.

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Tesla проведе День штучного інтелекту 19 серпня 2021 року.

Коротка програма Дня штучного інтелекту

Спершу з детальною презентацією виступить генеральний директор Ілон Маск – він розповість про досягнення компанії та традиційно позначить цілі на майбутнє.

Потім інженери Tesla покажуть гостям заходу обладнання та програмне забезпечення, яке використовується в ШІ-продуктах.

Після цього відвідувачів чекають тестові поїздки на Model S Plaid та інші розваги.

У запрошенні наголошено, що учасники заходу будуть одними з перших, хто побачить останні розробки компанії в області суперкомп'ютерів і навчання нейронних мереж. Вони також дізнаються, що чекає ШІ в Tesla за межами автопарку.

Де Tesla використовує продукти на базі Штучного Інтелекту

Автопілот та елементи управління в електромобілях Teslа.

Штучний інтелект є важливим елементом програмного забезпечення сервісу Autobidder, який регулює поставки електроенергії вже не тільки в США, але і у Європі, зокрема, в Німеччині.

Крім того, Tesla активно використовує ШІ у своєму виробництві – на гігафабриках по всьому світу. Алгоритми стежать за якістю продукції, оптимізують виробничі операції, не допускають простою обладнання і відстежують навантаження на співробітників.

З останнього багато спостерігачів зробили висновок, що на презентації будуть показані напрацювання Tesla в області ШІ, пов'язані не тільки з автомобілями і системою автопілота, а й з іншими продуктами і сервісами.