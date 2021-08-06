Як пройде День штучного інтелекту в Tesla
Очікується, що Tesla AI Day буде аналогічний Дню батарей, який компанія проводила рік тому. Тож варто розраховувати на добре спланований захід, на якому розкриють нові деталі технологічних особливостей електрокарів Tesla. Також варто очікувати, що найбільше уваги приділять автопілоту.
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Tesla проведе День штучного інтелекту 19 серпня 2021 року.
Коротка програма Дня штучного інтелекту
- Спершу з детальною презентацією виступить генеральний директор Ілон Маск – він розповість про досягнення компанії та традиційно позначить цілі на майбутнє.
- Потім інженери Tesla покажуть гостям заходу обладнання та програмне забезпечення, яке використовується в ШІ-продуктах.
- Після цього відвідувачів чекають тестові поїздки на Model S Plaid та інші розваги.
У запрошенні наголошено, що учасники заходу будуть одними з перших, хто побачить останні розробки компанії в області суперкомп'ютерів і навчання нейронних мереж. Вони також дізнаються, що чекає ШІ в Tesla за межами автопарку.
Де Tesla використовує продукти на базі Штучного Інтелекту
- Автопілот та елементи управління в електромобілях Teslа.
- Штучний інтелект є важливим елементом програмного забезпечення сервісу Autobidder, який регулює поставки електроенергії вже не тільки в США, але і у Європі, зокрема, в Німеччині.
- Крім того, Tesla активно використовує ШІ у своєму виробництві – на гігафабриках по всьому світу. Алгоритми стежать за якістю продукції, оптимізують виробничі операції, не допускають простою обладнання і відстежують навантаження на співробітників.