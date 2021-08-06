Як пройде День штучного інтелекту в Tesla

Очікується, що Tesla AI Day буде аналогічний Дню батарей, який компанія проводила рік тому. Тож варто розраховувати на добре спланований захід, на якому розкриють нові деталі технологічних особливостей електрокарів Tesla. Також варто очікувати, що найбільше уваги приділять автопілоту.

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Tesla проведе День штучного інтелекту 19 серпня 2021 року.

Коротка програма Дня штучного інтелекту

Спершу з детальною презентацією виступить генеральний директор Ілон Маск – він розповість про досягнення компанії та традиційно позначить цілі на майбутнє.

Потім інженери Tesla покажуть гостям заходу обладнання та програмне забезпечення, яке використовується в ШІ-продуктах.

Після цього відвідувачів чекають тестові поїздки на Model S Plaid та інші розваги.

У запрошенні наголошено, що учасники заходу будуть одними з перших, хто побачить останні розробки компанії в області суперкомп'ютерів і навчання нейронних мереж. Вони також дізнаються, що чекає ШІ в Tesla за межами автопарку.

З останнього багато спостерігачів зробили висновок, що на презентації будуть показані напрацювання Tesla в області ШІ, пов'язані не тільки з автомобілями і системою автопілота, а й з іншими продуктами і сервісами.

Де Tesla використовує продукти на базі Штучного Інтелекту