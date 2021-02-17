Компанія SpaceX проведе важливі випробування свого чергового прототипу Starship вже на цьому тижні. Ракета знову підніметься на висоту близько 10 кілометрів, потім зробить кілька маневрів і спробує сісти. Два попередніх таких випробування закінчилися яскравими вибухами при посадці, але раніше мети безпено посадити ракету не було.

Starship SN10 буде запущений з території SpaceX в Бока-Чіка (штат Техас) – компанія внесла низку поліпшень у прототип, щоб підвищити ймовірність успішного приземлення.

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Які шанси на успішну посадку SN10

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск зазначив, що ці оновлення підвищать шанси на безпечну посадку до 60% Starship 60-відсоткову ймовірність успішної посадки. Під час запуску SN8 керівник компанії говорив, що шанс на успіх 1 до 3, так що у даному випадку зміни подвоїли ймовірність щасливого кінця.2



Прототип Starship SN10 встановлений на стартовій платформі / Фото NASA Spaceflight

Попри катастрофи під час посадки, SpaceX вважає випробування прототипів SN8 і SN9 Starship у цілому успішними. Кожен запуск продемонстрував здатність SpaceX запускати апарат на висоту понад 10 км, проводити кероване аеродинамічне зниження і складний маневр перед посадкою. Крім того запуски вказали на необхідність змін та доопрацювань окремих систем.

Ці випробувальні польоти спрямовані на поліпшення нашого розуміння й розробки повністю багаторазової транспортної системи, призначеної для перевезення екіпажів та вантажів у тривалих міжпланетних польотах і допомоги людству у поверненні на Місяць, а також у польотах до Марсу й далі,

– зявили у SpaceX після запуску Starship SN9.

Темпи роботи над Starship зростають

Інтенсивність розробки Starship зросла після того, як Маск у минулому році сказав співробітникам SpaceX приділяти більше уваги надважкому кораблю і ракеті-носію у порівнянні з іншими програмами на кшталт Starlink.

Мільярдер сподівається відправити перших людей на Марс на борту Starship вже у 2024 році і розраховує налагодити масове виробництво корабля, який зможе забезпечити постійний зв'язок між двома планетами. Якщо випробування виявляться успішними і не виникне проблем з фінансуванням, SpaceX буде виробляти близько 100 Starship у рік і протягом наступного десятиліття створить флот з 1000 ракет нового покоління.

Новий прототип Starship SN11

Джерело: NASA Space Flight

Згідно з відомостями NASA Space Flight, на даний момент у процесі створення вже знаходиться Starship SN11 поряд з подальшими прототипами аж до SN18. SN11 повинен включати більш серйозні зміни в порівнянні з SN8, SN9 і SN10. Starship має висоту 50 метрів, а остаточна версія отримає шість двигунів Raptor (проти трьох у поточних прототипів) для виходу у космос. Корабель буде запускатися з допомогою величезного прискорювача Super Heavy висотою 70 метрів, який буде використовувати близько 30 двигунів Raptor для доставки кораблів Starship на орбіту.

Прототип Starship SN11 вже на завершальному етапі складання / Фото SpaceX

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Запуски SN8 та SN9

Якщо ви пропустили випробування прототипу SN8 – його феєричний вибух можна подивитися у нашому матеріалі. Корабель піднявся у повітря, здійснив заплановані маневри та почав спускатися, однак вибухнув під час зіткнення із посадковим майданчиком.

Чергове випробування наступного прототипу SN9 закінчилося не менш феєричним вибухом, відео польоту можна подивитися тут. Корабель знову виконав політ та заплановані маневри, але у процесі приземлення щось пішло не так, корабель не вдалося правильно розвернути і він розбився.