З чого все почалося

На вихідних Ілон Маск опублікував у своєму твітері опитування. Мільярдер цікавився, чи варто йому продавати 10% акцій однієї зі своїх компаній – Tesla, щоб заплатити податки. Маск наголосив, що зробить так, як вирішить аудиторія, яким би не був результат голосування.

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Мільярдер нагадав, що майже не отримує грошових компенсацій за свою роботу в Tesla та SpaceX, тому продаж акцій для нього є єдиною можливістю не лише отримати живі гроші, а й сплатити податки.

Варто зазначити, що низка фінансистів була обурилися через, на їх думку, легковажність з якою Ілон Маск підійшов до такого важливого питання.

Як вирішили підписники Ілона Маска

Аудиторія Маска у твітері проголосувала за те, що б він продав свої акції та заплатив податки. За таке рішення проголосували 57,9% підписників мільярдера, які взяли участь в опитуванні проти 42,1%. Загалом у голосуванні взяли участь 3 519 252 мільйонів підписників.

Можливо, Маск очікував іншого результату. Так чи інакше далеко не всі підтримали його в такому рішенні. Багато користувачів вже відзначили, що вкидання на ринок такої кількості акцій неминуче і негативно позначиться на їх ціні на торгах у понеділок, що вдарить по кишенях простих акціонерів, у яких в цінні папери вкладено невеликі заощадження.

Зрештою Ілон Маск написав, що був готовий до будь-якого рішення аудиторії.

10% акцій Tesla це багато?

За різними оцінками, продаж десяти відсотків акцій, що належать Ілону Маску, зможе принести йому від 21 до 25 мільярдів доларів.

Чому Маск продаватиме акції Tesla

По-перше, тому, що так вирішили підписники Ілона у твітері. Однак всьому цьому передує низка інших причин, які спонукали Маска до голосування.

Усі почалося після ініціативи представників Конгресу США від партії демократів запровадити додатковий податок для супербагатих. Нові заходи передбачають більше уваги до великих власників акцій – останні оподатковуються лише після продажу, і тому акції часто розглядаються законодавцями як засіб "легального" ухилення від сплати податків.

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Раніше Маск вже критикував пропозиції демократів наприкінці жовтня, написавши, що "у них закінчуються гроші інших людей і вони приходять за твоїми". Зрештою у суботу, 6 листопада, Ілон опублікував опитування у твітері, що має намір продати 10% акцій Tesla, якщо за це проголосують користувачі.

До речі, раніше Ілон Маск повідомив, що готовий продати частину своїх акцій Tesla на користь Всесвітньої продовольчої програми, аби допомогти вирішити ситуацію зі світовим голодом. Однак він зазначив, що спершу ВПП повинна привселюдно розповість, як це допоможе врятувати людство від голоду.