Мер Маямі (США) повідомив про телефонну розмову з Ілоном Маском в ході якої той пообіцяв, що його компанія The Boring Company пробурить тунель під містом всього за 30 мільйонів. Раніше місцеві транспортні чиновники оцінювали вартість цього будівництва в один мільярд доларів. Пропозиція привела мера в захват.

Крім того, Ілон Маск стверджує, що The Boring Company може завершити роботу за шість місяців, а не за чотири роки, згідно з початковою оцінкою.

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Про що йшла мова

Мер міста Френсіс Суарес поділився подробицями свого "чудесного дзвінка" Маску у відео, розміщеному в Twitter.

Він зосереджений на тому, щоб спробувати реалізувати проєкт, який принесе максимальну користь нашим жителям за найменшу суму грошей,

— заявив мер, зазначивши, що економія буде досить значною.

Just had my call w/ @elonmusk regarding @boringcompany tunnels coming to MIA



DETAILS BELOW pic.twitter.com/NsJFYcvGeQ — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) February 5, 2021

Прокласти тунель під Маямі буде непросто. Місто побудоване на губчастому вапняку, який не відрізняється міцністю, і ця перешкода є однією з причин захмарної ціни, зазначеної чиновниками у 2018 році. Це зумовило високу вартість тунелю під портом Маямі, який має протяжність менше милі (1,6 кілометра), але обійшовся міській казні в приблизно у 700 мільйонів доларів.

Серед тем, які обговорювалися мером і Маском, був також вплив підвищення рівня моря, хоча неясно, в якій мірі співрозмовники їй приділили увагу.

Маск заснував The Boring Company у 2016 році та розпочав кілька проєктів по всій країні. За цей час призначення та сфера застосування тунелів дещо змінилися. Сьогодні компанія намагається зробити транспортну систему тунелів, по якій їздитимуть безпілотні електромобілі Тесла. Перша комерційна послуга наближається до завершення під конференц-центром Лас-Вегаса. Нещодавно The Boring Company оголосила про масштабне розширення тунелів, які обслуговуватимуть також аеропорт.