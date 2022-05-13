Мільярдер намагається визначити точну кількість спаму та фейкових облікових записів на платформі. Раніше Маск заявляв про своє бажання усунути проблему ботів, що імітують реальних людей і, ймовірно, підозрював, що компанія навмисне занижує їхню кількість у звітах.

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Навколо Twitter неспокійно

Ілон Маск посилається на статтю Reuters від 3 травня про щоквартальний звіт Twitter, згідно з яким, за оцінками, спам-акаунти становили менше 5 відсотків "монетизованих щоденних активних користувачів" компанії в першому кварталі.

Угода з Twitter тимчасово припинена в очікуванні деталей, що підтверджують розрахунки, згідно з якими спамерські/фейкові облікові записи дійсно складають менше 5 відсотків користувачів,

– написав Маск у твітері, пізніше додавши, що він "все ще відданий придбанню" соцмережі.

Про що мова. Видання Reuters опублікувало матеріал, у якому розповіло про звіт, опублікований за день до того. Згідно з ним, користувачів, яким показували рекламу в першому кварталі, було 229 мільйонів. І лише 5 відсотків з них – боти або сторінки, що поширюють спам. Інформацію розкрили через кілька днів після того, як майбутній новий власник соцмережі написав, що одним із його пріоритетів буде видалення ботів з платформи.

Не лише Маск

Що цікаво, не лише Ілон Маск сумнівається у правильності підрахунку, а й сам Twitter.

ЗМІ пишуть, що у своїй щоквартальній заявці в SEC (Комісія США з цінних паперів і бірж) соцмережа засумнівалася в результатах.

Ба більше, це не вперше: огляд заявок, поданих раніше компанією в SEC, показує, що сумніви з цього приводу, були в квартальних і річних звітах Twitter ще принаймні за два роки до того. Тобто задовго до пропозиції про покупку.

Джерело пише, що це начебто повинно було б бути відомо Маску та його радникам, адже інформація про 5 відсотків ботів тримається на одному рівні ще з 2013 року.

Цей показник 5 відсотків існує вже деякий час. Він [Ілон Маск – 24 канал], безсумнівно, це вже побачив... Тож це може бути частиною стратегії зниження ціни,

– каже Сюзанна Стрітер з фінансової компанії Hargreaves Lansdown.

На фоні заяв про призупинення угоди, пише Reuters, акції спочатку впали на 20 відсотків, а пізніше почали відновлювати вої позиції на ринку.

Як довго та якими методами буде проходити нова оцінка кількості ботів у Twitter невідомо.