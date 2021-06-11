Особливості нової Tesla Model S Plaid

Силова установка електрокара на базі трьох електродвигунів на піку здатна видавати сукупну потужність в 1020 кінських сил. Як пояснив під час презентації Ілон Маск, заради поліпшення моментної характеристики електродвигунів довелося розробити технологію покриття мідної обмотки ротора за допомогою вуглеволокна.

Не пропустіть Вантажівка зі світлофорами "поламала" мозок бортовому комп'ютеру Tesla

Технічно це завдання було не найпростішим, оскільки обидва матеріали мають різні коефіцієнти теплового розширення, тому ізоляція повинна мати сильний попередній натяг. Для виробництва подібних електродвигунів Tesla була змушена розробити нове обладнання, яке використовується для нанесення покриття на обмотку ротора.



Електродвигун Model S Plaid / Скриншот

На рівні тягових батарей поліпшення в Tesla Model S Plaid теж передбачені, але на презентації цьому не приділили належної уваги. Коефіцієнт лобового опору кузова був знижений до 0,208, і це найнижчий показник серед серійних автомобілів. Краща аеродинаміка дозволяє як домогтися економії заряду батарей, так і досягти більш вражаючих швидкісних характеристик.

Заявленої швидкості в 320 км/год, до речі, машина зможе досягати тільки при використанні колісних дисків і шин особливого дизайну, які можна буде купити тільки з осені поточного року. Інші динамічні характеристики не змінилися з моменту їх формального розкриття.

До швидкісної межі в 100 км/г електромобіль наближається за 1,99 секунди, а відстань в чверть милі (402 метри) долає за 9,23 секунди при швидкості 248 км/г.



Швидкісні характеристики Tesla Model S Plaid / Фото Tesla

Неочікувані нововведення

Сюрпризом презентації став доопрацьований тепловий насос, який використовується для більш ефективного перерозподілу теплової енергії. Силова установка Tesla при роботі виділяє тепло, його можна використовувати для обігріву салону і тягової батареї в холодну погоду.

Вдосконалений тепловий насос в Tesla Model S Plaid дозволяє збільшити запас ходу на 30% взимку, а також на 50% скорочує витрати електроенергії на обігрів салону. Збільшений радіатор системи охолодження, крім іншого, дозволяє поліпшити результативність послідовних заїздів на час, оскільки силова установка буде швидше охолоджуватися і не втрачати ефективність.

Зарядна система

Швидкісна зарядка теж отримала покращення, тепер Tesla Model S здатна заповнювати запас енергії на 300 кілометрів пробігу за п'ятнадцять хвилин. Незадовго до початку поставок компанія скасувала випуск дорожчої версії Plaid+ зі збільшеним запасом ходу, і тепер електромобіль даної серії можна купити тільки у варіанті з акумуляторною батареєю, що забезпечує пробіг в 624 кілометри без підзарядки.

У наступному кварталі Tesla зможе випускати по тисячі машин Model S Plaid в тиждень, а поки обсяги виробництва обмежуються кількома сотнями штук в тиждень.

Tesla Model S Plaid всередині

Інтер'єр Tesla Model S Plaid став просторішим за рахунок перероблених сидінь першого і другого ряду, в ньому використовується три інтерактивні дисплеї, центральний має діагональ 17 дюймів і альбомну орієнтацію.

Інтерфейс довелося серйозно переробити, тепер користувач має можливість налаштовувати його елементи під свої переваги, перетягуючи потрібні елементи. Пасажири заднього ряду отримали можливість не тільки розважатися іграми на власному дисплеї, вбудованому в задню частину центральної консолі, але й заряджати смартфони бездротовим способом.

Інтер'єр Tesla Model S Plaid / Фото Tesla

У мережі мабуть найбільше уваги дісталося "штурвалу" нового електрокара, однак саме йому на презентації приділили найменше уваги. Маск лише нагадав, що функція автоматичного перемикання режимів роботи трансмісії дозволить відмовитися від традиційного селектора, оскільки автопілот зможе сам вгадувати моменти перемикань.

Чи можна буде при замовленні отримати звичайне кермо круглої форми, поки не уточнюється, але оновлені Tesla Model S на дорогах зустрічаються з елементами керування у двох варіантах виконання.

Цікаво The Boring Company запустила в експлуатацію тунелі під Лас-Вегасом: перші відгуки негативні

Оновлена аудіосистема

Tesla попрацювала і над поліпшенням звучання штатної аудіосистеми, а тиші в салоні повинні додати спеціально розроблені скляні панелі. Перші 25 примірників Model S Plaid вже вирушили до власників, машина доступна для замовлення на сайті Tesla за ціною від 129 990 доларів без урахування додаткових опцій.