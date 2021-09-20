Ціль місії Inspiration 4 – зібрати 200 мільйонів доларів для лікарні Святого Юди, де займаються лікуванням раку у дітей. 100 мільйонів доларів пожертвував Джаред Айзекман, мільярдер, який повністю оплатив цей історичний політ. Ілон Маск додав до цієї суми свої 50 мільйонів доларів. Таким чином загальна зібрана сума разом з іншими пожертвами сягнула позначки 210 мільйонів доларів, що на 10 мільйонів більше, ніж планувалося.

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"Підрахуйте ще й мої 50 мільйонів" / Фото твітер місії Inspiration 4

Inspiration 4

Повідомлення про пожертвування було досить оригінальним – у Твітері.

На сторінці місії з'явилася публікації з написом: "Місія Inspiration4 на цьому не закінчується – допоможіть нам досягти мети по збору коштів в розмірі 200 млн для лікарні Святого Юди".

На це Маск оригінально відповів: "Підрахуйте ще й мої 50 мільйонів".

Ще 60 мільйонів доларів пожертвували інші люди.

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Рекорди

Не дивно, що необхідну суму зібрали так швидко, враховуючи, скільки рекордів встановила місія Inspiration 4. Давайте їх перерахуємо:

Перша місія, екіпаж якої повністю складається з туристів – цивільних людей.

Перша чорношкіра жінка-пілот космічного корабля.

Наймолодший громадянин Америки в космосі.

Перша людина, яка полетіла в космос з протезом.

Найвищий політ людини в космос з часу місії Space Shuttle з обслуговування телескопа "Габбл".

Вперше на орбіті було відразу три кораблі Dragon.

Перший політ пілотованого космічного корабля Dragon не до космічної станції.

Найбільший суцільний ілюмінатор, який коли-небудь літав у космос

Перше приводнення корабля Dragon з екіпажем в Атлантичному океані.

Перше використання ступеня Falcon 9, який двічі літав, для запуску пілотованої космічної місії.

Попереду як на Ілона Маска, так й на SpaceX чекає ще багато рекордів, про які ми будемо вас повідомляти.