Ілон Маск повідомив, коли розповість про майбутнє корабля Starship

Ми вже давно не чули гучних звісток зі Starbace, де кипить робота над системою Starship. Вона повинна допомогти людству колонізувати Марс та знову висадитися на Місяць. Ілон Маск розповів, коли збирається поділитися інформацією про проєкт.

Останні новини про Starship були ще минулої осені 2021 року. Тоді команда SpaceX успішно провела пробне стикування корабля Starship до ракети-носія Super Heavy на пусковому столі.

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Висота загальної конструкції становила понад 120 метрів, а разом із пусковим пристроєм – майже 145 метрів. За кілька місяців до цього прототип Starship SN15 здійснив політ на 10 кілометрів і виконав першу успішну посадку, не вибухнувши ні в процесі, ні після польоту, на відміну від чотирьох попередніх прототипів.

Чому Starship затримали

Після успішного випробування тестового корабля SpaceX розпочала активну підготовку до наступного польоту, яка зайняла значно більше часу ніж очікувалося. Так, новий Starship не зміг полетіти до кінця 2021 року через розслідування Федерального управління цивільної авіації (FAA), яке затягнулося на кілька місяців. Цей час команда SpaceX використала для покращення системи.

Нова інформація про Starsip

Компанія досі очікує дозволу з боку FAA на продовження польотних випробувань. Як повідомляє The Verge, Ілон Маск зазначив, що більше інформації про те, як ідуть справи в Бока-Чіка він розповість вже 10 лютого.

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Що потрібно знати про Starship

Starship – це важкий космічний корабель для польотів у далекий космос, який SpaceX збирає та випробовує на полігоні у Бока-Чіка, штат Техас, останні кілька років. Апарат встановлять на ракету-носій надважкого класу Super Heavy, який має вперше відправити Starship на орбіту.

Саме на Starship NASA збирається повернутися на Місяць у рамках пілотованої місії "Артеміда" десь у 2025 чи 2026 році.