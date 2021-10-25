Ілон Маск потролив Тіма Кука через фірмову серветку Apple за 19 доларів

Напередодні, після другої осінньої презентації, компанія Apple випустила в продаж незвичний аксесуар – серветку для очищення екранів своїх ґаджетів за ціною в 19 доларів (майже 500 гривень). Повз гучний анонс не зміг пройти навіть мільярдер Ілон Маск.

22 жовтня генеральний директор Apple Тім Кук опублікував на своїй сторінці у Twitter пост про відкриття у Стамбулі нового фірмового магазину компанії. У коментарі під публікацією навідався середі інших Ілон Маск.

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Глава Tesla потролив Кука у коментарях, написавши:

Приходьте подивитися на серветку Apple.

Що до серветки, то в описі на сайті Apple зазначено, що вона виготовлена "з м'якого неабразивного матеріалу" і підходить для очищення дисплеїв пристроїв Apple, у тому числі зі скла з нанотекстурою.

Цікаво, що список сумісних пристроїв iPhone закінчується моделями iPhone 6, iPhone 6 Plus і iPhone SE першого покоління. Тобто такі смартфони, як iPhone 5S офіційно "не підтримуються".

Що представила Apple на конференції

У рамках другої осінньої презентації Apple показала низку оновлених продуктів: