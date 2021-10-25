22 жовтня генеральний директор Apple Тім Кук опублікував на своїй сторінці у Twitter пост про відкриття у Стамбулі нового фірмового магазину компанії. У коментарі під публікацією навідався середі інших Ілон Маск.
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Глава Tesla потролив Кука у коментарях, написавши:
Приходьте подивитися на серветку Apple.
Що до серветки, то в описі на сайті Apple зазначено, що вона виготовлена "з м'якого неабразивного матеріалу" і підходить для очищення дисплеїв пристроїв Apple, у тому числі зі скла з нанотекстурою.
Цікаво, що список сумісних пристроїв iPhone закінчується моделями iPhone 6, iPhone 6 Plus і iPhone SE першого покоління. Тобто такі смартфони, як iPhone 5S офіційно "не підтримуються".
Що представила Apple на конференції
У рамках другої осінньої презентації Apple показала низку оновлених продуктів:
- фірмові процесори M1 Pro і M1 Max, які здивували своєю продуктивністю;
- флагманські ноутбуки з цими чіпами MacBook Pro 16 і MacBook Pro 14;
- навушники AirPods третього покоління;
- смартдинамік HomePod mini в трьох нових кольорах;
- а також анонсувала запуск macOS Monterey, яка стане доступна для завантаження у понеділок 25 жовтня.