Ілон Маск поставив крапку в історії стеження за його літаком, яке розгорнув 19-річний студент

Не минуло й тижня як світ облетіла новина про те, що за літаком Ілона Маска пильно стежить понад сто тисяч користувачів твітера, коли сам підприємець нарешті визначився зі своєю остаточною реакцією.

Про те, що ж в результаті зробив Ілон Маск, пересування джета котрого зливається в реальному часі в мережу, розповів пресі сам розробник програмного забезпечення – 19-річний Джек Суїні. Інші 14 цілей стеження, серед яких Білл Гейтс та Джефф Безос, судячи з усього, повністю проігнорували ситуацію.

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Що зробив Ілон Маск

Нагадаємо, підприємець, який став ціллю цілком легального відстеження його літака, запропонував розробнику 5 000 доларів за видалення його імені з програми. Однак Суїні почав торгуватися: спочатку він попросив Model 3, а пізніше натякнув на суму в 50 000 доларів, які б стали "великою підтримкою в коледжі". А під кінець, коли Маск відповів, що подумає над пропозицією, хлопець відмовився від грошей, попросивши взяти його на стажування.

Однак тепер Джек Суїні, судячи з усього, залишиться ні з чим.

Ілон Маск, як повідомив виданню Bloomberg сам студент, після кількаденної мовчанки просто заблокував його в усіх соцмережах.

У коментарі Business Insider Суїні підкреслив, що Ілон Маск "вжив деяких заходів" які ускладнюють відстеження його літака, але їх все ще можна обійти.

Цікаво, що ці заходи порекомендував Маску сам розробник програми.

Знаєте, це трохи дивно, він хоче це придушити, і здається, він справді злий,

– каже Джек Суїні.

Така реакція цілком зрозуміла, адже сам Маск вважає, що публікація детальних звітів про місцеперебування літака несе загрози його життю. У листуванні з програмістом він сказав, що йому "не подобається ідея бути застреленим психом".

Історія тим часом отримала широкий розголос у пресі. Якщо на момент написання попереднього матеріалу обліковий запис, у якому бот публікує звіти про пересування літака Маска, мав 117 тисяч підписників, то тепер за сторінкою стежить уже 300 000 людей.

Попри все Суїні сподівається, що Маск все ж рано чи пізно повернеться до переговорів.