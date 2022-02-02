Про те, що ж в результаті зробив Ілон Маск, пересування джета котрого зливається в реальному часі в мережу, розповів пресі сам розробник програмного забезпечення – 19-річний Джек Суїні. Інші 14 цілей стеження, серед яких Білл Гейтс та Джефф Безос, судячи з усього, повністю проігнорували ситуацію.
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Що зробив Ілон Маск
Нагадаємо, підприємець, який став ціллю цілком легального відстеження його літака, запропонував розробнику 5 000 доларів за видалення його імені з програми. Однак Суїні почав торгуватися: спочатку він попросив Model 3, а пізніше натякнув на суму в 50 000 доларів, які б стали "великою підтримкою в коледжі". А під кінець, коли Маск відповів, що подумає над пропозицією, хлопець відмовився від грошей, попросивши взяти його на стажування.
- Однак тепер Джек Суїні, судячи з усього, залишиться ні з чим.
- Ілон Маск, як повідомив виданню Bloomberg сам студент, після кількаденної мовчанки просто заблокував його в усіх соцмережах.
- У коментарі Business Insider Суїні підкреслив, що Ілон Маск "вжив деяких заходів" які ускладнюють відстеження його літака, але їх все ще можна обійти.
- Цікаво, що ці заходи порекомендував Маску сам розробник програми.
Знаєте, це трохи дивно, він хоче це придушити, і здається, він справді злий,
– каже Джек Суїні.
Така реакція цілком зрозуміла, адже сам Маск вважає, що публікація детальних звітів про місцеперебування літака несе загрози його життю. У листуванні з програмістом він сказав, що йому "не подобається ідея бути застреленим психом".
Історія тим часом отримала широкий розголос у пресі. Якщо на момент написання попереднього матеріалу обліковий запис, у якому бот публікує звіти про пересування літака Маска, мав 117 тисяч підписників, то тепер за сторінкою стежить уже 300 000 людей.
Попри все Суїні сподівається, що Маск все ж рано чи пізно повернеться до переговорів.