Глава Tesla Ілон Маск наголосив у своєму твітері, що певним запобіжним заходом стане децентралізація управління людиноподібними роботами Bot. Вона надасть змогу виключити їхню організовану участь у масовому заколоті проти людства.

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Раніше він також пояснював, що характеристики Tesla Bot будуть формуватися таким чином, щоб людина могла легко або подолати робота, що збунтувався, або втекти від нього.

Що відомо про Tesla Bot Optimus

Новий антропоморфний робот від Tesla було анонсовано 20 серпня 2021 року.

Його зріст становитиме 173 сантиметрів, а вага близько 57 кілограмів;

Робот зможе переносити вантажі вагою до 20 кілограмів вантажу;

Максимальна вантажність дорівнює 68 кілограмам;

На витягнутих руках робот зможе тримати до 4,5 кілограмів.

Максимальна швидкість робота при пересуванні на двох ногах становитиме 8 км/год.

При цьому Маск не боїться експериментувати із системою штучного інтелекту, яка керуватиме роботами цієї серії. За його словами, Tesla може відіграти важливу роль у створенні так званого "штучного інтелекту загального призначення", або "сильного ШІ", який дозволить машинам під його керуванням розраховувати на розумові здібності на рівні людського розуму і перевершити його в ряді рутинних завдань.

Проєкту Optimus Subprime, під яким мається на увазі розробка Tesla Bot, у компанії з цієї точки зору приділятимуть особливу увагу, як додав мільярдер.

До речі, раніше глава Tesla висловлював припущення, що людиноподібні роботи зможуть набувати рис унікальної особистості, а шляхом заміни людей у ​​деяких видах робіт вдасться компенсувати зниження народжуваності та запобігти виродженню людства.

Цікаво, що південнокорейський автомобільний гігант Hyundai нещодавно представив концепцію "Мобільності речей", яка розкриває бачення компанією світу майбутнього, в якому практично все заповнено роботами.