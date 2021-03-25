Засновник SpaceX Ілон Маск відреагував на плани Європи зі створення конкурентоспроможних космічних ракет. Він заявив, що європейським державам слід ставити перед собою більш серйозні завдання, щоб не відставати від SpaceX.

Причиною обговорення стала стаття від Ars Technica, у якій мовилося про розвиток космічних технологій у Європі. У матеріалі повідомлялося, що Європейське космічне агентство (ESA) виділило трьом компаніям по 600 тисяч доларів на вивчення систем запуску, які будуть актуальні після 2030 року. У матеріалі також згадувалося про домінування SpaceX на ринку комерційних польотів.

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Реакція Ілона Маска

Маск відповів, що європейському агентству слід ставити перед собою більш амбітні цілі. Він вважає, що у майбутньому актуальними будуть лише ракети з можливістю повторного використання. Решта варіантів, за його словами, будуть схожі на "тканинні біплани в епоху реактивних літаків". Також він пообіцяв відправити космонавтів на Марс до 2030 року.

SpaceX відправить космічні кораблі на Марс значно швидше, до 2030 року. Справжній виклик – це зробити Mars Base Alpha [першу базу на Марсі] автономною,

– написав Маск в твіттері.

Плани SpaceX на найближчий час

Зараз компанія займається тестуванням ракети Starship, призначеної для міжпланетних перельотів. На цьому тижні компанія має намір запустити черговий прототип SN11. Три попередніх зразки вибухнули під час випробувань.

У кінці 2020 року Маск заявив, що у компанії є шанс зробити безпілотний політ на Марс у 2024 році, а у 2026 запустити ракету з екіпажем. До 2050 року він планує побудувати 1000 ракет і відправити на сусідню планету мільйон людей.