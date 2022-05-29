У квітні 2022 року Федеральне управління цивільної авіації США відклало завершення екологічної експертизи нового стартового майданчика SpaceX в Техасі вчетверте за п'ять місяців. Тепер FAA планує опублікувати свій огляд – Програмну оцінку довкілля (Programmatic Environmental Assessment, PEA) – 31 травня, тобто вже у найближчі дні.

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SpaceX може почати орбітальні запуски своєї величезної ракети Starship тільки після завершення оцінки FAA. Ілон Маск заявив у лютому, що Starship обов'язково вийде на орбіту цього року.

Starship вже заброньовано на комерційний політ

Американський мільярдер Джаред Айзекман, який літав на навколоземну орбіту на кораблі SpaceX Crew Dragon в рамках цілком цивільної триденної космічної місії Inspiration4, викупив три майбутні космічні запуски SpaceX, які будуть проводитись у рамках програми, що отримала назву Polaris.

Згідно з офіційним сайтом проєкту Polaris, перші два запуски мають на меті відправлення космічних кораблів Crew Dragon на навколоземну орбіту вище тієї точки, на яку будь-коли піднімалися апарати SpaceX в рамках безпілотних і пілотованих польотів.

Але найцікавішим є третій етап місії – він передбачає перший політ корабля Starship із людьми на борту. Усі три місії Айзекман вже сплатив.

Флагман SpaceX

Запуск у серійне виробництво Starship та Super Heavy надасть змогу SpaceX кардинально знизити вартість запуску важкої ракети вантажністю в 100 тонн до 10 мільйонів доларів. Тобто ціна за кілограм вантажу складе приблизно 100 доларів за кілограм. Досягти цієї ціни Маск планує всього за кілька років.

Зараз доставка 1 кілограма вантажу на геоперехідну орбіту ракетою Falcon 9 коштує приблизно 7800 доларів. При ціні в 100 доларів за кілограм конкурувати з Маском у наданні послуг комерційних запусків буде практично неможливо.

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Успішне створення системи Starship (включає крім корабля Starship перший ступінь Super Heavy), яка здатна повноцінно повертатися після запуску, дозволить SpaceX, за словами Маска, зробити справжню революцію в освоєнні космосу.