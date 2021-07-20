Ілон Маск показав величезну ракету Super Heavy з увімкненими двигунами

У твітері SpaceX показали ракету Super Heavy. Прискорювач з нержавіючої сталі увімкнув три двигуни Raptor в ході короткого тесту.

SpaceX провела тестовий запуск двигунів ракети-носія для свого нового космічного корабля Starship на майданчику на базі SpaceX Starbase у Південному Техасі, недалеко від села Бока-Чіка. Надалі SpaceX планує запустити 9 двигунів одночасно.

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Фото нової ракети

Ракета SpaceX Super Heavy призначена для багаторазового використання в якості прискорювача першого ступеня для виведення на орбіту масивного космічного корабля Starship висотою 50 метрів. Висота Super Heavy становить 70 метрів.

Ілон Маск розповів, що прототип Booster 3 Super Heavy, швидше за все, не полетить в космос, а замість цього буде використовуватися для наземних випробувань.

Його наступник, Booster 4, буде першим, хто відправить Starship в політ.

В ході цього випробувального польоту прототип Starship буде запущений з об'єкта Starbase SpaceX в Техасі в цільову зону біля острова Кауаї, Гаваї.



Super Heavy з увімкненими двигунами / Фото SpaceX

Starship і Super Heavy є основою планів SpaceX щодо майбутніх місій у далекий космос. НАСА обрало SpaceX для висадки астронавтів на місяць в рамках програми агентства Artemis.