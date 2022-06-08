Коротко нагадаємо: у квітні Маск домовився про покупку Twitter за 44 мільярди доларів. Джерелом фінансування стали кілька банків, у тому числі Morgan Stanley, який погодився видати кредит на 12,5 мільярда під заставу акцій Tesla. Акції останньої почали стрімко падати на фоні новин про угоду з соцмережею – не лише тому, що засновник компанії продавав акції, а й через страх деяких інвесторів, що Маску банально не вистачатиме часу на керування всіма його компаніями і Tesla погіршить свої показники.

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Адвокати Маска у своєму листі до генерального юрисконсульта Twitter Віджаї Гадде, надісланому в понеділок, заявили, що той має "право не виконувати транзакцію" для придбання Twitter і "право розірвати угоду про злиття". Проблема все та ж – фейкові облікові записи, які не дають спокою імовірному майбутньому власнику соцмережі.

Раніше Маск писав у твіттері про те, що угода "тимчасово призупинена", допоки не стане зрозумілою ситуація з ботами. Він засумнівався в попередніх оцінках компанії, які з року в рік показували кількість спам-акаунтів на рівні 5 відсотків від загальної кількості. Звернувшись до нинішнього керівництва в особі Парага Агравала та Ради директорів, мільярдер зажадав повторних перевірок за новими методами, однак там йому відповіли, що запропоновані методи використовувати не будуть, адже вони порушують приватність користувачів. Таким чином угода "зависла" й не рухається уперед ще з середини травня.

У згаданому листі також йдеться, що Маск, ґрунтуючись на поведінці Twitter, вважає, що компанія порушує його права на інформацію відповідно до угоди, називаючи це істотним порушенням.

Пан Маск не згоден з характеристиками в листі Twitter від 1 червня. Фактично, Twitter відмовився надати інформацію, яку пан Маск неодноразово просив з 9 травня 2022 року, щоб полегшити його оцінку спаму та фейкових акаунтів на платформі компанії. Остання пропозиція Twitter просто надати додаткову інформацію щодо власних методологій тестування компанії, чи то за допомогою письмових матеріалів, чи усних пояснень, рівнозначна відмові пану Маску в запитах на дані. Зусилля Twitter охарактеризувати це інакше — лише спроба ускладнити й заплутати проблему. Пан Маск дав зрозуміти, що він не вважає, що слабкі методи тестування компанії є адекватними, тому він повинен провести власний аналіз. Дані, які він запитав, необхідні для цього,

– йдеться в листі.

Один з юристів та автор листа Марк Рінґлер також каже: "Пан Маск не повинен пояснювати причину запиту даних, як не повинен і підкорятися тим умовам, які компанія намагається йому нав'язати. [ ... ] Зараз пан Маск вважає, що Twitter відмовляється виконувати свої зобов'язання, обговорені в Угоді про покупку."

Якщо Twitter впевнений у своїх оприлюднених оцінках спаму, пан Маск не розуміє небажання компанії дозволити містеру Маску самостійно перевірити ці оцінки. Як зазначалося в нашій попередній кореспонденції, пан Маск, звичайно, дотримуватиметься обмежень, передбачених розділом 6.4, включно з тим, що будь-хто, хто переглядає дані, зв'язаний угодою про нерозголошення, а пан Маск не зберігатиме чи іншим чином не використовуватиме будь-які конфіденційні дані, допоки транзакція не завершена,

– додають у листі від 6 червня 2022 року.

Раніше Маска звинувачували в тому, що він своїми діями просто намагається знизити ціну акцій та купити компанію дешевше початково запропонованої суми. Попри це він продовжує заявляти, що його наміри та запропонована сума досі є актуальними.