Ілон Маск розповів про переваги, які обіцяє Cybertruck любителям відпочинку на природі. Підприємець анонсував можливість причепити трейлер і живити його від потужної батареї пікапа. Природно, виникає питання: а чи не збирається компанія Tesla налагодити випуск власних трейлерів.

Коли Ілон Маск у 2019 році представляв публіці Cybertruck, він назвав вражаючі цифри, зокрема, запас ходу до 800 кілометрів і здатність тягти 6,3 тонни ваги. Цього достатньо, щоб причепити до пікапа цілий трейлер. Але це, своєю чергою, викликає певні запитання.

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Чого чекати майбутнім власникам автомобіля

Багатьом тоді сподобалася ідея подорожувати таким чином, використовуючи потужну батарею електромобіля і для їзди, і для проживання. Тепер же глава Tesla підтвердив у Твіттері, що ці мрії можуть збутися. Користувач Mick Tezla запитав підприємця: "Чи можу я живити свій крихітний будинок від Cybertruck?". На що Ілон Маск дав однозначну відповідь: "Так".

Yes — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2021

Це означає, що пікап Tesla, крім обіцяних розеток для любителів виїздів на природу, буде надавати двосторонню зарядку — він зможе віддавати енергію батареї назад у мережу. Компанія ще раніше оголосила про модифікацію Cybertruck для кемпінгу, але для повнорозмірного житлового причепа буде потрібно дещо більше енергії. У поєднанні зі складною сонячною батареєю на даху пікап стає дійсно придатним для виживання в умовах умовного постапокаліпсису, як і обіцяв Маск.



Cybertruck для кемпінгу / Фото Tesla

Чи збирається Tesla випускати власні причепи для кемпінгу — невідомо, але навіть якщо таких не буде, власники Cybertruck, швидше за все, зможуть причепити до них трейлери сторонніх виробників.



Візуалізація Cybertruck з трейлером / Фото Tesla

Серійне виробництво Cybertruck заплановано на кінець 2021 року з можливим перенесенням на 2022-й. Гендиректор Tesla покладає великі надії на футуристичний пікап.