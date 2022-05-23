Виступаючи перед бразильською пресою, Маск вкотре пообіцяв через рік наділити електромобілі Tesla здатністю пересуватися без втручання водія.

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Традиційно глава Tesla прив'язував такі етапи розвитку компанії до кінця календарного року. У серпні цього року компанія проведе захід, присвячений розвитку систем штучного інтелекту, і в його рамках точно не зможе уникнути обговорення питань, пов'язаних із системами активної допомоги водієві.

Автономні Tesla на дорогах загального користування

До кінця 2022 року Tesla також збирається відкрити доступ до програми бета-тестування найновіших версій програмного забезпечення FSD усім клієнтам у США, у кого оплачено відповідну опцію. У 2024 році Tesla хотіла б розпочати випуск на новому підприємстві в Техасі спеціалізованих таксі, які не потребують присутності водія у салоні. Зрозуміло, що момент їхнього виходу на дороги загального користування визначатиметься готовністю не лише технічної інфраструктури, а й юридичними рамками.

Іншими словами, зараз керівництво Tesla підводить аудиторію до думки, що до весни наступного року електромобілі марки зможуть автоматично керуватися настільки безпечно та ефективно, що втручання водія не вимагатимуть. Такі обіцянки Ілон Маск давав неодноразово, але від початкових термінів вони змістилися вже на кілька років, тому й новий прогноз не слід вважати остаточним.

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